Fotbalisté Šternberka nedokázali překonat obranu HFK Olomouc. Sami také neinkasovali a v rámci divize E se oba celky rozešly po bodu.

Šance Šternberka | Video: Michal Muzikant

Šternberk vstoupil do utkání lépe a v první půli několikrát zahrozil. Jenže Zifčáka dvakrát vychytal Šarman, neujala se ani hlavička Zvědělíka a Knebl napálil dalekonosnou ránou pouze tyč.

„O Zifčákovi jsme samozřejmě věděli, ale těžko se na tak rychlého hráče chystá. Pořád to smrdělo nějakým dlouhým míčem na něj,“ říkal kouč Holice Petr Večeř.

Postupem času se hra vyrovnávala. Holice čekala na svoji šanci, která přišla po standardní situaci. Jan Kadlec ale trefil hlavičkou jen břevno a míč se odrazil pro HFK nešťastně, že ani jeden ze tří dobíhajících hráčů nemohl dorážet.

„Měli jsme v prvním poločase vést 3:0, ale nedali jsme tři čisté gólovky. Potom se ještě strachujeme, aby nám soupeř nedal gól z jedné standardky. Jinak jsme ho do ničeho nepustili a vzadu hráli to, co chtěli,“ kroutil hlavou trenér Šternberka Ivo Lošťák.

„První poločas byl Šternberk lepší, Šarmi (gólman David Šarman) nás podržel. Druhý poločas se hra vyrovnala, protože jsme byli schopni vyhrávat souboje, získávali jsme odražené míče. Byly tam náznaky z naší strany a šance ze standardek,“ hodnotil jeho protějšek Petr Večeř.

Druhý poločas dlouho nic zajímavého pro diváky nenabízel. Týmy se začaly dostávat do koncovky až v poslední čtvrt hodině. Jako první to byli hosté, ale po standardce Kopřiva hlavičku kryl. Na druhé straně pálil Sedláček, ale jeho pokus Šarman vyrazil.

Pět minut před koncem předvedl pěknou individuální akci Zifčák, kterou zakončil střelou mimo Zvědělík. Domácí se však domáhali penalty za faul na Zifčáka, sudí ale posoudil zákrok jako čistý.

Zdroj: Michal Muzikant

Na těžkém terénu tak branka nepadla a kvalita zápasu přísnější měřítko nesnesla. „Byla hrůzostrašná, odpovídala možná krajskému přeboru. Možná nejhorší zápas za dobu, co jsem tady. Chtěli jsme hrát po zemi, rychle od nohy, ale to se nám nedařilo, místo toho to byl pořád nějaký souboj. Každopádně je to pro nás ztráta a rozhodla neproduktivita našich hráčů. Nic nám nešlo, někteří jsou z formy, střídání nebyla oživení. Musíme se s tím poprat a něco s tím udělat, protože hrajeme za týden zase doma a můžeme to napravit,“ sdělil Lošťák. Jeho tým čeká Přerov.

„S bodem jsme spokojeni a musíme jej brát. Terén nebyl stoprocentní, blbě se na něm kombinovalo a zápas byl hodně ubojovaný, hodně soubojů, faulů, míč létal vzduchem,“ přidal se Petr Večeř.

Holice tak vyhrála po třech porážkách v řadě a zůstává v těsném závěsu za pátým Šternberkem, na který nadále ztrácí jediný bod. Za týden přivítá Bzenec.

FK Šternberk - 1. HFK Olomouc 0:0

Rozhodčí: Kovařik - Ganaj, Habermann. ŽK: M. Kuba, Drmola, Vítek, D. Kuba - Kachlík, Nemeth. Diváci: 100.

Šternberk: Kopřiva - Sitta, M. Kuba, Vašička, Vítek, Drmola, Knebl (82. Dvořák), D. Kuba (74. Sedláček), Hustý, Zifčák, Zvědělík. Trenér: Ivo Lošťák.

HFK Olomouc: Šarman - Vejvoda, Kadlec, Skočovský, Nemeth, Novotný, Pavelka, Kachlík (67. Lang), Stoppen (85. Breznický), Zeman, Pícha (53. Svrčina). Trenér: Petr Večeř.