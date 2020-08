„Ambice ale zůstávají stejné. Nám se to první utkání nepovedlo ani herně, ale je to první zápas, čeká nás dalších pětadvacet. Nic se pro nás nemění,“ ujistil hlavní kouč Hranic Radek Fojtů, že jeho tým myslí na nejvyšší pozici v tabulce.

Během přípravy Hraničané kosili soupeře ve velkém stylu. Třeba suverén loňského podzimu v krajském přeboru Šternberk dostal na svém hřišti „osmičku“, Nový Jičín „čtverku“, cennou remízu ulovil Sportovní klub doma v souboji s třetiligovým Znojmem, vyrovnanou partii (s prohrou 0:2) sehrál s rezervou Zlína.

„S přípravou jsem spokojený. Sice byla extrémně dlouhá, nám se to ale herně povedlo solidně. O to větší bylo zklamání po prvním kole. Ale věřím, že to byla výjimka a půjdeme nahoru,“ má jasno Fojtů.

Ten má k dispozici sehraný kádr, který dlouhodobě praktikuje spíše kombinační hru s vysokým držením míče. Během pauzy navíc Hranice posílily. Z třetiligových Petřkovic přišli do Hranic navrátilec Petr Vavřík a hrotový útočník Nikolas Tilkeridis. A to je velká kvalita, která by „eskáčko“ mohla posunout skutečně na vrchol.

„Ano, kvalita s nimi určitě vzrostla. Myslím, že v dalších kolech se to začne projevovat, po zranění se nám vrátí také stoper Kundrát. Tilkeridis by měl přinést góly, je to důrazný a běhavý útočník, do šancí se dostává, jen je musí proměnit,“ pověděl Radek Fojtů.

Obejít se bude muset bez ikony klubu Tomáše Čápa, který ukončil hráčskou kariéru. Do hry nezasáhne ze zdravotních důvodů ani Marek Vyka, který se posunul na pozici maséra.

Jinak by Hranice měl čekat zajímavý divizní ročník, který si Sportovní klub měl okořenit účastí v MOL Cupu, kde na něj čeká druholigové Blansko. Aby však Hranice duel mohly odehrát, museli by všichni hráči a členové realizačního týmu podstoupit nákladné testy na koronavirus. To se diviznímu klubu pochopitelně nelíbí a je tak možné, že z pohárové účasti sejde.

„Blansku jsme zatím potvrdili odložení termínu na středu 2. září. Kluby se ale bouří, takže záleží, jak se k tomu postaví FAČR. Pokud by část nákladů na testování uhradil, třeba šedesát procent, byla by situace jiná,“ řekl závěrem Radek Fojtů.