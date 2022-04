Zápas pro HFK začal skutečně skvěle. Ve dvanácté minutě uviděl červenou kartu domácí Glozyga a olomoučtí nabídnutou přesilovku využili poměrně rychle. Už po dvou minutách otevřel skóre Jiří Judas a za dalších pět minut napnul síť za Vrbou už podruhé David Bernatík.

„Poločas jsme odehráli docela slušně, byť hra úplně dokonalá nebyla,“ popsal tuto herní část trenér holických fotbalistů a pokračoval: „Vůbec si ale neumím vysvětlit náš nástup a pak i celkový výkon v druhé půli. To byla z naší strany opravdová tragédie. Jak herně, tak i přístupem.“

Po změně stran totiž nastal ze strany hostů úplný herní kolaps. Po sedmi minutách snížil na 1:2 Jan Látal a za dalších šest minut proměnil nařízenou penaltu Radek Frýdl. Po zbytek hry už pak žádný další gól nepadl, a tak si oba soupeři odnesli po bodu.

„Myslím si, že to mohlo plynout z určitého uspokojení, kdy si hráči začínali myslet, že už to půjde samo. A ono to samo nešlo. Soupeři tak stačilo čekat na půlce na naše chyby. Ty jsme pak skutečně udělali a skončilo to 2:2,“ mrzelo zkušeného lodivoda.

V příštím kole pojedou hráči HFK Olomouc na hřiště Kozlovic – tedy týmu, který na začátku sezony pokukoval i po postupu do MSFL. Nyní ale nezažívá nejlepší období a na první Hranice ztrácí už celých deset bodů.

„Do příště se z toho musíme poučit. Podařilo se nám teď uhrát nějaké výsledky, díky kterým jsme se dostali z toho nejhoršího a teď na tyto výsledky budeme muset znovu navázat,“ vysvětluje Oldřich Machala a na závěr ještě dodal: „Není jiné cesty, než přestat dělat hrubé chyby a začít běhat tak, jak jsme běhali předtím. Bez potřebného úsilí se bohužel nikam neposuneme.“

TJ Skaštice – 1. HFK Olomouc 2:2 (0:2)

Branky: 52. Látal, 58. Frýdl (pen.) - 14. Judas, 19. Bernatík.

Rozhodčí: M. Pospíšil – P. Pospíšil, Labaš. ŽK: Frýdl – Novotný, Nováček. ČK: Glozyga (SKA). Diváci: 155.

Skaštice: Vrba – Glozyga, Štěpják, Frýdl, Menšík (86. Drábek), Látal (54. Červenka), Zavadil, Petrúsek (64. Zůvala), Beneš (86. T. Motal), Sedlák, L. Motal. Trenér: Lukáš Motal.

HFK Olomouc: Machalický – Žídek (63. Tylich), Kadlec, Červenka (21. Stoppen), Novotný, Krejčí, Judas, Zeman (46. Zifčák), Bernatík, Kotůlek, Nováček. Trenér: Oldřich Machala.