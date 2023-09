„Zápas to byl vyrovnaný, s čímž jsme ale počítali. Museli jsme být velmi disciplinovaná při soupeřových nákopech. Přišlo mi ale, že jsme měli mnohem lepší mezihru. Hráli jsme také týmově a na nulu vzadu a vyšlo to. Další tři body jsou doma," popisoval s úsměvem zápas tento 22letý borec.

Ten ho v podstatě celý rozhodl, když už ve 35. minutě předvedl parádu, která není jen tak k vidění ani na stadionech mnohem větších a významnějších klubů, než kterým je olomoucký HFK. Svůj rohový kop totiž zakroutil takovým způsobem, že míč s pomocí břevna zapadl bez teče kohokoli jiného za záda gólmana Medka. (čas videa: 38:00)

„Na trénincích jsme zkoušeli rohy kopané směrem do brány, při kterých se míč může všelijak zajímavě poodrážet. A ono to tam zapadlo rovnou," zasmál se. „Gól tedy sice trochu se štěstím, ale na to už se nikdo ptát nebude," dodal ještě stále s úsměvem na tváři.

Nemusíme bodovat na sílu

Holice v této sezoně zatím boří všechny předsezónní predikce. Tým, který se v posledních dvou sezonách jen tak tak udržel ve čtvrté nejvyšší soutěži, má teď najednou ze šesti zápasů na svém kontě čtyři vítězství a ztrácí pouhé tři body na největšího favorita a obhájce titulu z Kozlovic. Za druhým Strání a třetím Vsetínem pak zaostává dokonce jen kvůli horšímu skóre.

„Nálada v kabině je super. Chceme takhle pokračovat. Zároveň jsme i o dost klidnější, když už ty body máme nahrané. Více si díky tomu věříme a můžeme si dovolit mnohem více než normálně. Už nemusíme bodovat takzvaně na sílu," pochvaluje si a dodává: „Důležitá je určitě týmovost a dobrá parta. Hrajeme jeden za druhého. Trošku jsme před sezonou doplnili kádr a vypadá to, že si to sedlo po všech stránkách více než dobře."

Pozice Sadů mě překvapila

Co se pak ještě týče samotné tabulky divize E, došlo navíc i k narušení již několik let zažitých pořádků v rámci olomouckých klubů. V místech, kde se nyní nachází Holice, byli totiž fanoušci spíše zvyklí vidět tým z Nových Sadů. Ten je nyní na příčce čtrnácté, což je zase pro změnu poloha, kde se krčívali Holičtí.

„Viděl jsem tabulku a samotného mě překvapilo, když jsem Sady viděl až tak dole. Zápasů zatím ale nebylo tolik a možná je to zapříčiněno těžkým losem. Nikde není napsáno, že teď nevyhrají pět zápasů v kuse a nebudou nahoře také," popisuje.

Uhlídají Kováře?

Další výzva čeká na holické fotbalisty už tuto sobotu, kdy změří síly v Holešově s tamním Elkem. To má zatím zápas k dobru, avšak pouze o tři body méně. Respekt pak budí i jeho útok, který během pěti střetnutí dokázal vyprodukovat šestnáct vstřelených branek, což je nejvíce z celé soutěže.

„Víme, jak Holešov hraje a že je silný ve hře dopředu. Připravit se musíme hlavně na jejich hroťáka Mariána Kováře, který je zkušený borec a ve většině případů ty balony udrží a chodí do nebezpečných šancí. Měli jsme s ním problémy i v minulých zápasech s Holešovem. Nyní ale věřím, že máme formu na to, abychom si od nich odvezli další tři body," uzavřel Vojtěch Novotný sebevědomě.