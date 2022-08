„Většinu týmu znám, takže to pro mě nic nového není,“ popisuje.

Derco usedl na holickou lavičku na začátku letní přípravy potom, co se vrátil z ročního angažmá v Kuvajtu. Má ji tedy celou pod svou kontrolou a vypadá to, že na rozdíl od minulé sezony, kdy na exotickou štaci zamířil. povede klub i do ostrých mačů.

„Zaměřili jsme se zejména na defenzivní část, ve které máme ještě rezervy. Více o tom ale mluvit nebudu. Nechci dávat soupeřům návod. My nejlépe víme, kde máme slabiny,“ říká.

Vlastní zdroje a spolupráce se Sigmou

Kdysi druholigový klub již dnes nedisponuje nějakým výraznějším finančním obnosem, a tak je nucen spoléhat se na svůj nejcennější poklad – na vlastní odchovance.

„Pracujeme na tom delší dobu, a to i v propojení se Sigmou Olomouc,“ vysvětluje Derco.

Ambice jsou postupné

A co plánují v HFK udělat pro to, aby se v tabulce posunuli výš?

„Všechno se bude odvíjet od toho, jak budeme na sezonu připraveni,“ přiznává.

„Chceme hrát atraktivní fotbal, zabudovat do kádru mladé hráče a také vrátit na stadion lidi, kteří na nás chodili dříve,“ vyjmenovává .

„V dlouhodobějším horizontu bychom také chtěli vytvořit kostru mužstva. Nejlépe nakombinováním ze zkušených i mladých hráčů,“ dodává ještě.

Rozhodující pro všechno ale budou finance, čehož si je Jiří Derco plně vědom. „Bohužel zde nestačí jen mávnout kouzelným proutkem. Zvláště ne v dnešní době. Finanční stabilizace klubu bude ale klíčová,“ uzavřel Jiří Derco.

Změny v kádru: Přišli: Ondřej Buček (Brodek u Přerova), Petr Nováček, Jan Kadlec (oba Sigma Olomouc), Bohdan Paar (Prostějov) Odešli: David Kašpárek (Přerov).