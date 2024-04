Zdroj: Deník/David Kubatík

Jeho tým neměl ideální vstup do utkání, už v desáté minutě prohrával 0:2. „Nepohlídali jsme si začátek. Dostali jsme gól po standardce, kdy to vypadalo na centr, ale šlo to na bránu a potom z našeho odkopu,“ kroutil hlavou nad inkasovanými brankami bývalý brankář.

Poté se olomoucký celek zvedl. „Převzali jsme otěže, soupeř přestal hrát a dostávali jsme se do kombinace. Dvakrát jsme šli sami na branku, poté Machala snížil hlavou a ještě měl šanci vyrovnat Purzitidis,“ popisoval.

Změna gólmana, návrat marodů. Uničov však v Hodoníně i přes vedení padl

Jenže po změně stran domácí zase odskočili rychle na rozdíl dvou branek. Stalo se tak v 53. minutě. Poté ještě slepenými góly v 68. a 71. minutě definitivně rozhodli. „O poločase jsme věřili, že duel můžeme otočit nebo alespoň zremizovat. Jenže pak nám překopli obranu a ze samostatného úniku dali gól. Začali jsme hrát na riziko a po prostrkávačce inkasovali znovu. Pátý gól trefil soupeř z přímáku, ale zdálo se mi, že míč letěl dlouho,“ hodnotil Večer.

HFK ještě zásluhou Svrčiny a Purzitidise kosmeticky upravil skóre, nakonec však prohrál 3:6, což jim komplikuje situaci v tabulce divize E. Právě Baťov se na Holici bodově dotáhl. „Bohužel jsme prospali úvod, potom jsme to ale měli ve svých rukách, jenže přišel brzy třetí gól. Chtěli jsme zápas zvládnout, protože bychom se v tabulce posunuli. Celkově nám nesedla ani umělka, nebyla moc kvalitní a bylo vidět, že na ni jsou domácí navyklejší a míč jim tolik neodskakoval. Dát však tři góly a nemít ani bod je špatné,“ uzavřel Petr Večeř.

SK Baťov 1930 - 1. HFK Olomouc 6:3 (2:1)

Branky: 5. a 71. Sotolář, 53. a 68. Novák, 10. Kopecký, 82. Hink – 38. Machala, 75. Svrčina, 89. Purzitidis.

Rozhodčí: Bodeček - Brezáni, Daniel. ŽK: Pavelka, Kachlík. Diváci: 150.

HFK: Šarman - Purzitidis, Kadlec, Vejvoda, Tylich (77. Nemeth), Svrčina, Pavelka, Pícha, Skočovský (65. Kachlík), Machala, Zeman (65. Novotný). Trenér: Petr Večeř.