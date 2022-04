„Pro nás je to důležité vítězství, protože jsme v podstatě hráli o šest bodů," říkal po zápase spokojený trenér Holice Oldřich Machala.

Jeho svěřenci měli v prvním poločase více ze hry a Janalík se musel nejednou pořádně otáčet, aby udržel nerozhodný stav. To se mu ale nakonec podařilo, a tak se šlo do kabin za stavu 0:0.

Po změně stran se ale nakonec dočkali. Jedenáct minut před koncem se stal jediným střelcem zápasu Jan Kadlec. Gól padl při holické přesilovce po vyloučení domácího Pavelky.

„Myslím si, že první půle byla z naší strany velmi dobrá. Měli jsme asi čtyři stoprocentní šance, které jsme neproměnili. Jsem ale rád, že jsme pak zvládli druhou půli. V té jsme sice nehráli úplně nejlépe, ale hosté šli do deseti a my jsme dokázali skórovat ze standardky, když jsme míč do brány dokopli silou vůle," líčil kouč HFK.

Olomoucký klub tak dokázal poprvé na jaře zvítězit a poodskočit tak svému soupeři, který obývá poslední příčku tabulky, už na rozdíl devíti bodů.

„Pro naše hráče to teď bylo velice náročné období. Po všech těch prohrách si už ani pořádně nevěřili. Proto jsme se na dnešek dobře nachystali a nechtěli jsme nic jiného, než vyhrát a já jsem jenom rád, že jsme to takhle zvládli. Za týden doma proti Bzenci budeme chtít vítězství potvrdit," uzavřel Oldřich Machala.

SFK ELKO Holešov - 1. HFK Olomouc 0:1 (0:0)

Branka: 79. Kadlec. Rozhodčí: Bělák - Kolář, Marek. ŽK: Janalík, Semenyna, Polomík - Červenka, Kašpárek, Nováček. ČK: Pavelka (HOL).

Holešov: Janalík - Kovář (88. Zakopal), Miklík, Paštěka (88. Chuda), Vasiljev, Křenek (75. Polomík), Pavelka, Pospíšilík (75. Jadrníček), Semenyna, Daněk, Třasoň. Trenér: Martin Malík.

HFK Olomouc: Machalický - Žídek, Zeman (66. Hrdlička), Kadlec, Červenka (78. Novotný), Krejčí, Judas, Kašpárek, Bernatík, Kotůlek, Nováček (90+2 Stoppen). Trenér: Oldřich Machala.