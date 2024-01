Jarní část bude pro HFK velice důležitá. Podzim totiž sice Večeřovi svěřenci rozjeli ve velkém stylu, když po sedmi zápasech měli na svém kontě pět výher, patnáct bodů a atakovali samotnou špičku tabulky. Potom se jim však dařit přestalo, přišla osmizápasová série s pouhými třemi body a propadli se až na současné desáté místo z šestnácti. I proto je pro klub z Holice dobře, že mohl svou tréninkovou část začít v podstatě v plné počtu.

Nové Sady zahojily rány a chystají se na přípravu. Možná však přijdou o oporu

„Chyběl jen Paris Purzitidis, který má ale jen drobné zranění. Dále pak ještě Matěj Stoppen, kterého trápí problém s kolenem. Tam je to na delší dobu, snad se ale dá do začátku jara do pořádku," líčí Večeř.

„Můžeme se tedy v klidu soustředit na práci. Zlepšení bude muset přijít zejména v útočné fázi, to znamená na rozehrávce, přechodové fázi a hlavně pak na té finální. To nám na podzim dělalo největší problém. Defenziva byla naopak celkem v pořádku a já doufám, že si to udržíme," dodává.

Spousta nových hráčů

Pro potenciální dobrý výsledek černo-bílých klíčové je klíčové také to, že tým, který už ukázal, že dobrý fotbal hrát umí, zůstane v podstatě beze změn. Naopak ještě bude posílen.

„Největší radost mám z toho, že nikdo neodešel. Co se pak týče příchodů, tak se nám z hostování vrátili Jarda Tylich a Filip Fleischmann, po dlouhodobém zranění pak Patrik Stoklasa. Na zkoušce jsou pak u nás Radim Machala a Jiří Ligač z Bystřice pod Hostýnem. Dále ještě Lukáš Dvořák ze Šternberku a Adam Kenša ze Slavonína. Zapojil se pak i Adam Zdráhal z dorostu," vypočítává holický kouč a doplňuje, že ke zúžení kádru by mělo dojít 3. února po zápase s Medlovem. Spokojen by pak byl, pokud by alespoň dva zapadli do základu.

Útok na třicítku

A jarní ambice? Tak ty jsou u holického celku jednoduché: „Bude to hlavně o těch prvních jarních kolech. Chci, abychom co nejrychleji dosáhli třiceti bodů, které by nám měly stačit k záchraně. A pak uvidíme, co bude dál," uzavřel Petr Večeř.