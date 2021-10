„Chceme vyhrát poslední zápas podzimní části, abychom se dobře naladili na závěrečnou,“ říkal trenér Alexandr Bokij po minulém zápase v Přerově.

A jeho svěřenci ke splnění tohoto úkolu dobře nakročili. Už v 6. minutě se prosadil Vojtěch Novotný a pět minut před přestávkou vstřelil Slavičínu gól do šatny Patrik Stoklasa.

„Vstoupili jsme do utkání dobře, byla tam z naší strany snaha, ale soupeř byl trošičku lepší na balonu. Snažil se rozehrávat a kombinoval, my jsme hráli na brejky a dva nám vyšly, byly to krásné akce,“ hodnotil Bokij.

Naopak vstup do druhé půle Hanákům nevyšel. ve 48. minutě snížil Juřica a v 70. minutě přišlo vyrovnání, o které se postaral Viktor Rožek.

„Druhý poločas jsme hráli proti větru, což nám nevyhovovalo. Navíc jsme rychle dostali gól,“ popisoval domácí kouč.

Přesto ještě přišla naděje, že všechny body zůstanou v Olomouci. Vedení HFK vrátil Tadeáš Spurný. „Byl to gól se štěstím po standardní situaci, kdy jsme kopali po sobě dva rohy, přišel hlavičkový souboj a odrazilo se to k našemu hráči, který to uklidil do brány,“ přiblížil Bokij.

Jenže radost jemu a jeho hráčům vydržela pouhé dvě minuty. Svým druhým gólem v duelu opět srovnal Rožek.

„Inkasovali jsme branky po jednoduchých přihrávkách. Kluky jsem upozorňoval, že soupeř hraje průnikovky, ale náš pravý bek, který odehrál jen pár zápasů to asi podcenil a zkrátka situace nezvládl,“ viděl Bokij.

„Celkově jsme předvedli celkem dobrý výkon,“ uzavřel.

1. HFK Olomouc - FC TVD Slavičín 3:3 (2:0)

Branky: 6. Novotný, 40. Stoklasa, 78. Spurný - 70. a 80. Rožek, 48. Juřica.

Rozhodčí: Fabeš - Vařacha, Grečmal. Bez karet. Diváci: 55.

HFK: Machalický - Černý, Nováček (76. Filípek), Laštůvka (64. Žídek), Judas (64. Stoppen), Vyskočil (46. Spurný), Pavelka, Kotůlek, Novotný, Tylich, Stoklasa (84. Bohanos). Trenér: Alexandr Bokij.

Slavičín: Vypušťák - Škubník, Salajka, Kocián, Rožek, P. Švach, Školník, Kalus, Šebák (84. Žůrek), Juřica, T. Švach (68. Vincour). Trenér: Petr Slončík.