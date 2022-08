„Po dlouhé době jsme měli dobrý vstup do utkání. Na klucích bylo vidět, že už to konečně chtějí zlomit," říkal po zápase holický kouč Jiří Derco.

Hosté se ujali vedení již ve 23. minutě, o což se postaral Petr Nováček. Po zbytek první půle pak byli herně lehce lepší.

„Na začátku jsme jak my, tak i soupeř, neproměnili obrovskou šanci, pak jsme si vytvořili tlak a z toho vyplynul ten gól. Škoda, že jsme do poločasu nepřidali i druhý, který by to potvrdil," povzdechl si trenér Hanáků.

„Musím ale říct, že jsem úplně nepochopil metr rozhodčího. Minimálně z jedné sporné situace ve vápně soupeře jsme měli kopat penaltu. Nechci se na to ale vymlouvat," dodal ještě.

Druhá půle ale už pro Olomoučany tak dobře nezačala. Hned v její první minutě totiž inkasovali z kopačky Zdeňka Konečníka a za dalších šest minut i z té od Ondřeje Zavadila. Až do finálního hvizdu sudího Paulíka se pak už žádná ze stran z gólu neradovala.

„Bohužel se v druhém poločase z naší strany vytratila veškerá koncentrace, udělali jsme zbytečnou chybu a soupeř nás ztrestal. I za stavu 1:1 byl ale zápas vyrovnaný a jen větší důraz nám chyběl k tomu, abychom misky vah překlopily zpátky k nám. Pak ale soupeř ztrestal i naši druhou chybu. Prohráli jsme si to tedy sami," mrzelo holického kormidelníka.

Oproti minulým zápasům už v holických barvách nastoupila i trojice hráčů, na které by kouč Derco chtěl sázet. Bohdan Paar, Jan Kadlec a Ondřej Buček. „Bylo to znát. Zkusili jsme i jiné rozestavení a rozhodně se to vyplatilo. Škoda ale pak těch chyb v defenzivě. Hlavně Ondra Buček přinesl na hřiště jistotu. I když on sám říkal, že se mu moc nedařilo," konstatoval.

HFK tak má nyní po třech kolech na bodovém kontě stále nulu a drží nelichotivé skóre 4:11. Kudy tedy podle kouče Derca povede cesta k již nutnému zlepšení? „Je to hlavně o psychice. Když se nám mužstvo podaří naladit po této stránce, tak se to zlomí k lepším výsledkům. Nesmíme o tom ale stále jen mluvit, ale i konat," vysvětluje.

V příštím kole jeho celek čeká jeden z favoritů soutěže, který je na tom však oproti všem předpokladům bodově úplně stejně a v tabulce je výš pouze díky lepšímu skóre. Jedná se o přerovskou Viktorii.

„Myslím, že by určitá psychologická výhoda měla být na naší straně. Navíc hrajeme doma, takže by měla být povinnost hrát o vítězství. Soustředíme se tedy hlavně na sebe a nějaké problémy Přerova nás absolutně nezajímají," uzavřel Jiří Derco.

TJ Skaštice - 1. HFK Olomouc 2:1 (0:1)

Branky: 46. Konečník, 52. Zavadil - 23. Nováček. Rozhodčí: Paulík - Malimánek, Potiorek. ŽK: L. Motal, Zůvala, Drábek - Paar. Diváci: 220.

Skaštice: Večeřa - Glozyga, Frýdl (90+1. Štěpják), Menšík, Vymětal (46. Červenka), Zavadil (88. Zůvala), Konečník, L. Motal, Berčík (46. Drábek), Oračko, T. Motal. Trenér: Lukáš Motal.

HFK Olomouc: Machalický - Žídek (65. Novotný), Kadlec, Buček, Krejčí (62. Hwedieh), Nováček, Červenka, Bernatík (85. Filípek), Pavelka, Paar, Stoppen (85. Lang). Trenér: Jiří Derco.