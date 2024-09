Do duelu v Slavičíně naskočili už uzdravení Stoklasa, Svrčina a z lavičky Zdráhal. Nicméně to holickému celku nepomohlo. První poločas se sice hrálo bez branek, poté ale duel rozhodly dvě slepené branky po hodině hry.

V 63. minutě se trefil Naňák a o dvě minuty později Kořenek. „Oba byly zbytečné. Nejprve soupeř obejde dva, tři hráče, potom přijde propadený dlouhý míč od brány. Utkání tyhle trefy rozhodly, pak už Slavičín vedení kontroloval,“ popisoval trenér HFK Olomouc Petr Večeř.

Poté mohl holický klub ještě duel zdramatizovat, ale nepovedlo se. „Měli jsme několik střel ze střední vzdálenosti, Svrčina byl deset minut před koncem sám před gólmanem, pak už se zápas dohrával. Slavičín byl lepší a vyhrál zaslouženě,“ uznal Večeř.

Pro Holici to byla už třetí porážka v řadě. „Výkony při předchozích porážkách ale byly lepší než teď. Zápas ve Slavičíně nám vůbec nesedl a nepovedl se. Byli jsme nepřesní v kombinaci, nevyhrávali jsme souboje a soupeř nás ve všem předčil. A to nás ještě v první půli podržel gólman Spálenka, který pochytal několik šancí,“ dodal Večeř.

Ten tak může mít radost, že se mu alespoň vrací hráči z marodky. „Vyhlížíme ještě návrat Brulíka, který se pomalu zapojuje do tréninku a mohl by nějaké zápasy odehrát. Naopak nám ale vypadl Dvořák, který vypadal dobře. Máme sedm zápasů do konce podzimu, z toho pětkrát hrajeme doma. Musíme posbírat co nejvíce bodů,“ uzavřel Petr Večeř.

FC TVD Slavičín - 1. HFK Olomouc 2:0 (0:0)

Branky: 63. Naňák, 65. Kořenek.

Rozhodčí: Burgr - Nejezchleb, Kolář. ŽK: Kalus - Vejvoda, Skopal, Stoklasa. Diváci: 140.

HFK: Spálenka - Purzitidis, Vejvoda, Černík (73. Frantík), Tylich, Novotný, Svrčina, Pavelka, Skopal (68. Tománek), Stoklasa (73. Zdráhal), Zeman (68. Pícha). Trenér: Petr Večeř.