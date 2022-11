„Trenér Derco skončil po sérii neúspěšných zápasů. Před sezonou jsme využili jeho nabídky, když se vrátil ze zahraničí a odtrénoval u nás půl sezony. Tato spolupráce ale po dlouhé sérii proher byla řešena ukončením spolupráce a výměnou. Pan Derco u nás trénoval již několikrát a dříve zde i hrál. Je to holický srdcař a my si spolupráce s ním velmi vážíme," zní vyjádření předsedy představenstva klubu Miloslava Šmídy.

Co se týče samotného zápasu, tak po bezbrankové první půli a téměř půlhodině z té druhé se diváci na holickém stadionu konečně dočkali. V 73. minutě se totiž prosadil Petr Nováček a poslal Hanáky do vedení. To už pak Holičtí dokázali udržet až do finálního hvizdu a po dlouhých šesti zápasech bez bodu podruhé v této sezoně ochutnali sladkou chuť vítězství.

FOTO A Ohlasy z KP: Hrůzný víkend favoritů. Top čtverka ztratila, Lutín bodoval

„Zápas to byl vyrovnaný a lámal se okolo 70. minuty, kdy se nám podařilo vstřelit ten gól. Věděli jsme, čím nás Vsetín může ohrozit, a to byly standardky. Ty jsme dokázali ubránit. Dále to pak byl jejich rychlý přechod po zisku míče. Naštěstí jsme mnoho ztrát neměli, a tak jsme toto nebezpečí také eliminovali," řekl vedoucí týmu a nyní také i asistent nového trenéra Josefa Pučálky Petr Večeř.

„Za výkon v celém zápase patří klukům obrovský dík, protože ho odmakali tak, jak se to odmakat má. A také se pečlivě drželi stanovené taktiky, díky čemuž byli po zásluze odměněni třemi body," pokračoval.

V tabulce tak nyní mají Olomoučané šest bodů a díky lepšímu skóre se odlepili ode dna, kam poslali Bzenec. Nutno ovšem dodat, že ten má oproti Olomoučanům zápas k dobru.

Coufal bombou a premiérovým gólem trefil Uničovu výhru. Cítil jsem vinu, přiznal

Na závěr celkově nevydařeného podzimu je čeká olomoucké derby na Nových Sadech. Jejich následující soupeř je v podstatně jiné situaci. S jednadvaceti body se bije o postavení v širší špičce. Zatím je šestý, ale případné vítězství a dobrý souběh výsledků by mu ale mohly pomoci i k umístění v první čtyřce.

„Po převzetí mužstva jsem se nesoustředil na nic jiného, než na zápas se Vsetínem. Úplně stejně to teď mám se zápasem na Nových Sadech. Budeme tam chtít znovu předvést ten nejlepší možný výkon a odvézt si odtud nějaké body," uzavřel Petr Večeř bojovně.

1. HFK Olomouc - FC Vsetín 1:0 (0:0)

Branka: 73. Nováček.

Rozhodčí: Zelený - Tomanec, Zavřel. ŽK: Doseděl, Červenka - Kozel, Ulianytskyi, Maček. Diváci: 36.

HFK Olomouc: Machalický - Žídek, Kadlec, Buček, Doseděl (46. Kotůlek), Filípek (89. Lang), Nováček (90. Černík), Hrdlička (80. Hwedieh), Pavelka, Červenka, Tylich. Trenér: Josef Pučálka.

Vsetín: Eliáš - Dulík, Surovec, Nerukh (80. Dobeš), Hruška, Kozel (67. Zbranek), Ulianytskyi, Maček, Horák (86. Řezníček), Šulák, Vítek. Trenér: Roman Vojvodík.