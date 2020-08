Slavit tak mohla stejně jako před rokem, kdy na Nových Sadech vyhrála 3:1.

„Neseme si to derby bohužel s sebou. Někomu takové zápasy víc vyhovují, někomu zase ne. Myslím, že prohra je pro nás nepřijatelná, takový zápas jsme prohrát neměli. Holice byla jeden z hratelnějších soupeřů,“ říkal viditelně rozčarovaný trenér domácího celku Rostislav Sobek.

Jeho mužstvo v první půli trefilo tyč, ale vedení se ujali až krátce po přestávce. Ždánský přetáhl centr z rohu na zadní tyč, míč se podařilo vrátit do ohně, tam vyskočil nejvýš David Škoda a šikovnou hlavičkou obloučkem překonal brankáře Machalického.

„První poločas jsme měli víc šancí. Dali jsme tyčku, ale odrazilo se to ven. Byl to nervózní výkon, ale nějakou buldočí bojovností jsme měli trochu navrch,“ mínil Sobek.

„Zkraje druhého poločasu jsme dali gól, ale měli jsme dát ještě jeden. Soupeř deset minut nebyl schopný reagovat. Bohužel jsme ho nedokázali dorazit,“ litoval domácí kouč.

„Po gólu mi trochu zatrnulo. Hráč, který měl jít do souboje, to jednou jedinkrát vypustil a hned nás soupeř potrestal. Poučení je, že nesmíme vynechat skutečně ani jeden souboj,“ přiznal holický trenér Jiří Derco, že po třech porážkách nebylo psychické rozpoložení týmu ideální.

„Dnes ale jsme dali do hry to, co nás zdobilo loni na podzim. Fotbalově na to máme, to jsme věděli, ale až dnes jsme přidali i charakter. Myslím, že jsme byli lepší. Soupeř tam měl náznaky nakopávanými míči. Překvapili nás po zbytečné chybě, ale jinak jsme měli navrch,“ prohlásil.

O vyrovnání se zasloužil jeden z nejaktivnějších hráčů na hřišti Ondřej Buček. Po neodvrácené standardce si v 68. minutě našel míč a zhruba z hranice vápna jo s pomocí tyče dostal do domácí branky.

Pět minut před koncem pak po další chybě domácí defenzivy strhl vítězství na stranu HFK zblízka Bernatík.

„Naše velká hloupost a nevyzrálost mladého týmu. Rozehráváme standardku, kterou nedohrajeme a dostaneme z toho sami gól. Nadřeli jsme se na vedení a když jsme pak měli tahat za delší konec provazu, tak jsme přestali,“ krčil rameny naštvaný Sobek.

Zato jeho protějšek slavil první body v sezoně, ke kterým osobně gratuloval i někdejší majitel HFK Vladimír Dostál.

„Tři body jsme už potřebovali jako sůl. Z psychologického hlediska to nebyl jednoduchý zápase. Ale zase jsme si za tři kola vyzkoušeli snad všechny druhy porážky. Neměli jsme co ztratit. Ve druhém poločase jsme ukázali, že jsme fotbalově na výši. Stejně poctivě ale musíme přistoupit ke každému zápasu. Samo to totiž nepůjde,“ řekl Derco.

FK Nové Sady – 1. HFK Olomouc 1:2 (0:0)

Branky: 47. Škoda – 68. Buček, 85. Bernatík. Rozhodčí: Trigas – Matějek, Hubený. ŽK: Nguyen, Kirschbaum, Novotný, Šupola (mimo hřiště) – Machalický. Diváci: 511.

Nové Sady: Šarman – Krátký (51. Marčík, 68. M. Novotný), Popelka, Škoda, Kirschbaum – Hirsch, Rus, Ždánský (71. Nguyen), T. Škrabal (79. Zachar), M. Škrabal – Drábek. Trenér: Rostislav Sobek.

HFK: Machalický – Krumpolc, Mazouch, Forch, Mi. Vyskočil – Červenka (90.+1 V. Novotný), Kotůlek (84. Němec), Stoklasa, Laštůvka (58. Regec), Buček – Bernatík (90. Filípek). Trenér: Jiří Derco.