„Bylo to dobře kopnuté. My jsme navíc museli pro zranění střídat Nováčka s Judasem a na hřiště šli dorostenci nebo hráči, kteří nastupují za béčko. Jeden z nich navíc podle mě byl u obdržené branky,“ litoval Bokij.

Dlouho to vypadalo, že si jeho svěřenci odvezou alespoň bod za bezbrankovou remízu, jenže čtvrt hodiny před koncem inkasovali gól hlavou z rohového kopu, ze kterého se prosadil Ondřej Čaňo, jenž byl na hřišti teprve tři minuty.

Domácí Strání vstupovalo do zápasu s novým trenérem Antonínem Popelkou. „Soupeř předvedl dobrý bojovný výkon, protože ve čtvrtek vyměnil kouče i jeho asistenta, takže hráči byli nažhavení. Navíc jsme hráli na těžkém terénu,“ popisoval trenér HFK Olomouc Alexandr Bokij.

