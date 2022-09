„Dostali jsme se do vedení, pak sice inkasovali v závěru poločasu, ale já stále nabádal hráče, ať pokračují stejně, protože se začíná znovu od nuly. I tak jsme ale do druhé půle vstoupili znovu nekoncentrovaně a ty situace, které jsme předtím zvládali, jsme najednou zvládat přestali a dostali se zpátky do starých kolejí," posteskl si po další holické prohře kouč Jiří Derco.