Holice i přes brzké vedení třetí výhru v řadě nepřidala a se Skašticemi padla

Potřetí v řadě už to nevyšlo. Fotbalisté HFK Olomouc v zápase čtvrtého kola divize E šli sice proti Skašticím poměrně rychle do vedení zásluhou mladého Stoppena, to však v následujících minutách neudrželi a tři body tak z olomoucké Holice putovaly do Zlínského kraje.

HFK Olomouc - Slavičín (13. 8. 2023) | Foto: Deník/David Kubatík