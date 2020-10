Před prázdnými tribunami dokázali domácí poprvé po čtyřzápasové šňůře zvítězit a připsat si tři body.

„Zápas bohužel hodně ovlivnil covid. Dva hráče a hlavního trenéra máme v karanténě,“ hlásil přerovský asistent Pavel Koral, který zaskakoval v roli hlavního trenéra.

„I tak jsme ale byli favorité. Výkony našich mladších hráčů jsou bohužel jako na houpačce,“ poznamenal.

V první půli se hrálo zprvu pouze na dlouhé nakopávané míče. Jak ale utíkal čas, začali mít více a více ze hry domácí, kteří si vytvářeli jednu šanci za druhou. A když už to vypadalo, že oba celky odejdou do kabin za bezgólového stavu, odrazil se míč trochu šťastně na kopačku Tadeáše Spurného, který se napřáhl a z hranice malého vápna propálil Kvapila. Po vstřelené brance už se ani nerozehrávalo.

„Dnes to mělo kvalitu, kterou jsme si představovali. Vzadu jsme nedělali chyby a první poločas byl z naší strany i poměrně fotbalový,“ pochvaloval si spokojený domácí kouč Jiří Derco.

V druhém poločase se už tak dlouho na další zásahy nečekalo. V 61. minutě zahrál jeden z přerovských hráčů rukou a sudí Nápravník odpískal pokutový kop. K tomu se postavil Tomáš Mazouch a bez větších problémů uspěl.

„Co se týče penalty, myslím si, že v prvním poločase byla podobná situace i na druhé straně, ale zapískaná nebyla. To je ale samozřejmě věcí rozhodčího,“ okomentoval možná zlomový moment celého zápasu Koral.

Jasno ještě ale zdaleka nebylo. V 76. minutě totiž nádherně domácí obraně utekl Jiří Kratochvíl a nadvakrát se mu podařilo snížit na rozdíl jediné branky. Všechny naděje ale přerovským fotbalistům záhy zhasly po trefě Erika Němce o osm minut později. Zápas skončil 3:1.

„Škoda je, že jsme nedokázali zvítězit vyšším rozdílem. Bohužel jsme si to ale sami znepříjemnili jedinou zbytečnou chybičkou, kterou soupeř ztrestal. Klukům ale jednoznačně patří velké poděkování,“ uzavřel hodnocení zápasu holický lodivod Derco.

Přerovský trenér se i přes ztížené podmínky za nic neskrýval: „Půlku prvního poločasu jsme prospali, dostali jsme gól do šatny a to podle mě rozhodlo.“

Holičtí tak protrhli dlouhou sérii čtyř proher v řadě a nyní mají na svém kontě devět bodů. Přerovu naopak zůstává bodů osmnáct. Realita je teď bohužel taková, že z důvodu vládních koronavirových opatření se minimálně dva týdny hrát nebude.

„Jednoznačně teď nemůžeme přestat trénovat. V rámci možností budeme dělat, co bude v našich silách. Hráče rozdělíme na skupinky a v nich budou trénovat. Tělo sportovce je navyklé na nějakou zátěž a my nemůžeme dopustit, aby po restartu měli hráči nějaké problémy,“ prohlásil Jiří Derco.

Hodně podobně to vidí i Pavel Koral: „Hráčům budeme dávat jak individuální tréninky, tak využijeme i hřiště. Samozřejmě bez šaten a všeho, co je momentálně zakázáno k tomu, abychom co nejméně vypadli z formy.“

1. HFK Olomouc – 1. FC Viktorie Přerov 3:1 (1:0)

Branky: 45. Spurný, 61. Mazouch, 84. Němec – 76. Kratochvíl. Rozhodčí: Nápravník – Fabeš, Koláček. ŽK: Vybíral - Koplík. Bez diváků .

HFK Olomouc: Machalický – Michal Vyskočil, Spurný (88. Doseděl), Buček (91. Filípek), Mazouch, Krejčí, Laštůvka, Martin Vyskočil, (59. Stoklasa), Bernatík (53. Červenka), Kotůlek, Vybíral (79. Němec). Trenér: Jiří Derco.

Přerov: Kvapil – Javora, Hats (83. Jaich), Cetkovský (70. Bogdaň), Bielko, Zimčík, Jaš, Koplík, Kratochvíl, Koryčan, Mirvald. Trenér: Pavel Koral.

David Kubatík