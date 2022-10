„Roman je pro nás velkou posilou. Výborný kluk do kabiny a mladí hráči takového borce potřebují. V prvním poločase byl soupeř lepší a měl několik šancí, které jsme přežili. Měli jsme i kousek štěstí, což k zápasům proti takovým týmům potřebujete,“ hodnotil trenér HFK Jiří Derco.

V poločase svítilo na ukazateli skóre 0:0. Jenže hned po změně stran musel domácí kouč sáhnout k vynucenému střídání. Jednačtyřicetiletý Vejvoda udělal v jednom ze soubojů ještě v první půli špatný pohyb a hnul si se zády.

„Střídání pro nás bylo nepříjemné. Roman to ještě zkoušel, ale nešlo to. Pro kluky byl jistota a hasil tam nebezpečné situace. Nechci se na to vymlouvat, ale zranil se nám klíčový hráč a museli jsme přeházet rozestavení, které nám šlapalo,“ litoval Derco.

Brno, které dalo v divizi ještě před tímto soubojem v sedmi duelech 28 branek, se prosadilo i v Olomouci. Poprvé ale až v 66. minutě. Na vedoucí branku ale dokázal relativně brzy reagovat Štěpán Filípek a dvanáct minut před koncem sahal HFK po bodu.

„Po změně stran jsme se, myslím, soupeři vyrovnali a měli jsme tam dobré náznaky. Za stavu 1:1 jsme měli dvě stoprocentní šance, ale Vojta Novotný a Peťa Nováček je neproměnili,“ litoval Derco.

A tak přišel trest. Pět minut před koncem rozhodl o výhře Zbrojovky Filip Kocůrek.

„Oba góly byly zbytečné, když jsme měli míč pod kontrolou. Rozhodovaly takové mikrosituace, kdy jsme to otevřeli soupeři naší naivitou, a také kvalita v zakončení. Je paradox, že v první půli měl soupeř více příležitostí, ve druhém snad jen tři a dvě proměnil. Byly to nechytatelné střely,“ popisoval Derco.

Na trefu ze závěru už nedokázali domácí reagovat a zůstávají na třech bodech z osmi utkání.

„Tahle porážka obzvláště mrzí. Pro kluky je deprimující, že dostaneme pět minut před koncem gól. Bod by pro nás měl cenu zlata s takovým soupeřem, protože byl opravdu kvalitní, výborný na míči i pohybově. Ale my jsme mu byli dobrým partnerem. Kdybychom takhle přistupovali ke každému zápasu, nahráli bychom body jinde. Pro kluky je to ponaučení, že musí hrát takhle a jiná cesta nevede,“ uzavřel Jiří Derco.

V dalším kole čeká HFK Olomouc duel ve Všechovicích.

1. HFC Olomouc - Zbrojovka Brno B 1:2 (0:0)

Branky: 78. Filípek - 66. Vantuch, 85. Kocůrek.

Rozhodčí: Krupa - Mankovecký, Grečmal. ŽK: Pavelka - Purrini. Diváci: 65.

HFK: Machalický - Žídek, Kadlec, Buček, Vejvoda (47. Nováček), Novotný, Svrčina (69. Paar), Filípek, Pavelka, Červenka (85. Sehnal), Tylich. Trenér: Jiří Derco.