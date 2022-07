„Je to oficiální. Jsme domluveni. Poprosili mě, jestli bych jim nepomohl. Pro mě se jedná o srdeční záležitost, takže jsem na to kývnul, ale s tou podmínkou, že pokud by přišla nabídka ze zahraničí, které preferuji, tak mě uvolní,“ popsal kouč.

I proto je jeho „asistentem“ Tomáš Mazouch. I když ne klasickým asistentem. „Beru ho spíše jako spolutrenéra. Říkám, že jsme realizační tým, protože to máme nastavené tak, že kdybych odjel, tak moji agendu převezme Tomáš a bude pokračovat. Je to tak nachystané,“ přiblížil situaci Derco.

Holice podle něj zatím žádné odchody nepocítila. „Kluci ze Sigmy se samozřejmě zapojili do přípravy s mateřským klubem a je to otázka. Momentálně to řešíme a se Sigmou máme nějakou domluvu,“ potvrdil Derco, že některé hráče z ligového olomouckého klubu v dresu HFK můžeme opět očekávat.

„Pro nás je to dobrá cesta, protože ti hráči mají kvalitu. Přijít můžou ti, kteří nebudou mít na to, aby hráli druhou ligu a u nás se můžou rozehrát pro vyšší soutěž,“ dodal Derco.

Je tedy jisté, že kádr Holice by měl být opět hodně mladý. „I v uplynulé sezoně patřil mezi nejmladší v soutěži. A budeme se s mladými kluky snažit pracovat i teď, což se určitě projeví na výsledcích. Situace není jednoduchá, ale ani katastrofální,“ je si vědom navrátilec z Kuvajtu.

I proto je důležité mladé koně vhodně doplnit. „Hledáme nějakou zkušenost. Něco máme rozjednané, ale zatím není vůbec nic dotažené do konce a čekáme na potvrzení,“ nechtěl prozradit žádná jména Jiří Derco.

V nové sezoně divize E je tak kvůli nečitelnosti kádru obtížné odhadovat, kde by se holický klub mohl pohybovat. Jedno je však jisté. O záchranu bojovat nechce. „Na spodních příčkách nechce být nikdo. Všechno se bude odvíjet od toho, jak budou kluci plnit pokyny. Je nesmysl vyhlašovat, že chceme hrát o postup. Ale chceme hrát důstojnou roli v soutěži. Vyloženě cíle od vedení nemáme, ale chtěli bychom zabudovat hráče a vytvořit kostru mužstva,“ uzavřel Jiří Derco.