„Dobře jsme do utkání vstoupili, hned jsme měli roh,“ začal hodnocení trenér HFK Olomouc Petr Večeř. Jenže to byl opravdu jen úplný začátek. Z onoho rohu totiž získal odražený míč soupeř a hned ve druhé minutě šel zásluhou Mikloviče do vedení.

A v páté minutě to bylo už 2:0, když se po rohu prosadil Michalec. „Říkali jsme si, že musíme pohlídat dvě věci – Michloviče a standardky,“ nechápal kouč, že už v páté minutě to jeho svěřenci nezvládli.

„Potom se Strání zatáhlo a celý poločas jsme byli lepší. Měli jsme tam závary, trefili tyčku. Mohli jsme i srovnat,“ pokračoval Večeř. Holici se ale povedlo ve 33. minutě zásluhou Kadlece po rohovém kopu pouze snížit.

„O poločase jsme si řekli, že se nám nesmí stát to, co první půlku a že jsme schopni utkání otočit. Opět jsme měli dobrý nástup,“ hodnotil Večeř.

Jenže situace se opakovala. Holice měla opět roh, jenže přišla ztráta, rychlý brejk a v 50. minutě zvýšení na 3:1 z kopačky Mikloviče. A o čtyři minuty později zvýšil Michalec z rohu na 4:1. Aby toho nebylo málo tak v 57. minutě utekl hostující defenzivě znovu Miklovič, tentokrát však předložil Nomilnerovi a ten uštědřil HFK pátý úder.

„Pak už byl zápas hotový a v režii Strání. Výsledek vypadá šíleně, ale šanci na body nás stály pouze ty dva výpadky. Jinak se dalo ve Strání bodovat, vybouchli jsme výsledkově,“ mrzí Večeře.

Pro Holici to je tak druhá porážka v řadě, ta předtím přišla s druhými Kozlovicemi. „Věřím, že to s námi nezamává, měli jsme těžký los, který začal už v Holešově, kde jsme to ještě zvládli. Teď se musíme vrátit ke své zodpovědné hře. Oproti jiným zápasům byl totiž u nás rozdíl, že jsme si to nepohlídali směrem dozadu a chyběla tam právě ta zodpovědnost,“ uzavřel Petr Večeř.

FC Strání – HFK Olomouc 5:1 (2:1)

Branky: 2. a 50. Miklovič, 5. a 54. Michalec, 57. Nomilner – 33. Kadlec.

Rozhodčí: Kříž – Svoboda, Jílková. ŽK: Nomilner – Novotný. Diváci: 292.

HFK: Šarman – Kachlík, Kadlec (68. Černík), Vejvoda, Novotný, Svrčina, Pavelka, Skočovský, Stoppen, Zeman (68. Breznický), Nemeth. Trenér: Petr Večeř.