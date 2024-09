Svrčina, Stoklasa, Vejvoda, Novotný, Brulík, Zdráhal. Šest hráčů měl mimo trenér Petr Večeř pro utkání v Bzenci.

„Je to pěkná řádka chybějících hráčů, doplnili jsme to dorostenci. Šanci dostali další hráči z kádru,“ uznal kouč HFK Olomouc Petr Večeř.

Přesto jeho svěřenci začali dobře a už po šesti minutách zásluhou Skopala vedli.

Jenže ještě do poločasu o něj přišli a do kabin šli za nepříznivého stavu 1:2. „Začátek jsme měli dobrý. Dostali jsme se do jejich obrany kombinací a dali na 1:0. Byla škoda, že jsme déle neudrželi vedení nebo alespoň remízu do poločasu,“ popisoval Petr Večeř.

Po hodině hry pak Bzenec přidal třetí branku po rohu. „Ta to podle mě definitivně zlomila. Nicméně za stavu 1:0 jsme měli kopat penaltu, další za stavu 1:2 a nejjasnější za stavu 1:3. Viděl jsem to z lavičky i následně na videu, takže cítím určitě trošku křivdu. Sice po výsledku 1:6 nemá cenu se vymlouvat na rozhodčí, ale situace byly v době, kdy se s výsledkem ještě dalo něco udělat, nebylo to za stavu 1:6,“ lituje Večeř.

„Z vysoké porážky si ale nic moc neděláme, protože jsme to otevřeli a snažili se pořád hrát. Bylo už jedno, jestli to skončí 2:4 nebo 1:6. Bzenec hrál ze zabezpečené obrany a po rychlých brejcích přidal další góly. Výsledek pak vypadá hrozivě,“ uzavřel Večeř, jehož tým v poslední desetiminutovce ještě třikrát inkasoval.

Bzenec - 1. HFK Olomouc 6:1 (2:1)

Branky: 22. a 64. Kasala, 30. Zůbek, 79. Komínek, 85. Absolon, 90+2. z pen. Janás - 6. Skopal.

Rozhodčí: Řezníček - Petrásek, Kostelník. ŽK: Zůbek - Purzitidis. Diváci: 210.

HFK: Spálenka - Purzitidis, Černík (46. Frantík), Tylich, Tománek (85. Dosoudil), Dvořák (85. Svrčina), Pavelka, Pícha, Skopal, Machala, Zeman. Trenér: Petr Večeř.