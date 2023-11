„Máme po podzimu osmnáct bodů, což je počet, který bychom ještě před sezonou brali. Tím ale, jak jsme do ní dobře vstoupili a po sedmi zápasech jsme jich měli patnáct, tak se to hodnotí trochu hůře. Celkově to ale stále musíme brát. Jsme šest bodů od sestupových příček, což je do jara slušná výchozí pozice," hodnotí uplynulých patnáct odehraných zápasů holický trenér Petr Večeř.

Jeho svěřenci opravdu z prvních sedmi zápasů dokázali pětkrát zvítězit a stali se opravdovým překvapením sezony. V tu dobu totiž nebyli vůbec daleko od vrcholu. Pak ale přišel dvojzápas s tehdy prvními Kozlovicemi a teď už aktuálním lídrem ze Strání, ze kterého černo-bílí vyvázli bez bodu a celkovým skóre 1:6.

Další ranou do vazů bylo pak hned následující domácí střetnutí s posledním Novým Jičínem, které skončilo 1:0 ve prospěch soupeře. V dalších čtyřech zápasech pak Holičtí nedali ani gól a získali pouhé dva body za bezbrankové remízy ve Šternberku a Přerově. Vytáhli se až v posledním podzimním kole na Nových Sadech, kde i přes dlouhou hru v oslabení dokázali získat bod za remízu 1:1.

„Nejvíce se nám povedl zápas v Holešově a pak ten poslední na Sadech, kde jsme uhráli remízu v deseti. Nejvíce nás pak beze sporu mrzí domácí prohra s Novým Jičínem, tam jsme měli jasně zvítězit," pokyvuje hlavou kouč velice mladého celku, jehož největšími osobnostmi jsou 42letý zkušený kapitán Roman Vejvoda a také Paris Purzitidis, který do Olomouce přestoupil z Šumperku po prvním odehraném kole.

Pícha má potenciál

Tito dva zkušení harcovníci však nejsou jedinými zajímavými osobnostmi v kádru. „Do posledních zápasů nám dobře naskočil mladý Kryštof Pícha a zahrál velmi dobře. Cítím v něm potenciál," pochvaluje si Večeř. „A musím říct, že ač máme kádr velmi mladý, tak většina hráčů hraje divizi už druhým rokem a měla by se tedy postupně posouvat dál. Nejsme už úplně nezkušení a změny před sezonou byly minimální," dodal také s velkou nadějí po lepších zítřcích.

Nemusíme na soustředění

Nekompromisně se také blíží část sezony, která je, minimálně z pohledu hráčů, vnímána jako ta vůbec nejneoblíbenější. A tou je zimní příprava, nad jejímiž hlavními konturami už má holický lodivod více než jasno. „Začneme 15. ledna a bude to klasicky o nabírání kondice, což už se nám úspěšně podařilo i v letní přípravě. Nejvíce se to projevilo zejména v tom posledním zápase na Nových Sadech," popisuje.

„Pak ale beze sporu musíme zapracovat na útočné fázi. Ta nás trápila ze všeho nejvíce. A jelikož máme ve svém areálu umělku, nemusíme jezdit ani nikam na soustředění," dodal hned nato.

Posily? Ještě uvidíme

A jak to bude na jaře vypadat s kádrem, který do budoucna může pro holický fotbal představovat naději na zlepšení a hraní důstojnější role minimálně v divizních vodách? „Našim cílem je stávající kádr udržet, máme ale už vytipované posily. Jedná se zejména o hráče do ofenzivy. Uvidíme ale ještě, jak se to vyvine," popisuje.

Pěkný trávník jako nevýhoda. Růsek trénuje, ale Jílek s ním zatím nemůže počítat

Cíl? Stále stejný

Do jarní části vběhnou fotbalisté HFK v neděli 10. března na domácím hřišti, na kterém přivítají aktuálně třetí Vsetín. O týden později pak jejich kroky povedou do Slavičína, který přezimuje na příčce sedmé. Jaké jsou tedy ambice bílo-černých do druhé poloviny?

„Platí stále to, co jsem říkal na začátku. Chceme uhrát 30 bodů, které obvykle k záchraně v soutěži stačí. To znamená co nejdříve čtyřikrát vyhrát. Takový vývoj by nás zároveň mohl i uklidnit. Začátek bude vůbec klíčový, a to nejen pro nás. Poslední Nový Jičín a devátý Rýmařov od sebe dělí sedm bodů, což může být klidně otázkou prvních tří kol," uzavřel Petr Večeř.