/AKTUALIZUJEME/ Poslední kolo tohoto ročníku divize E nabídlo, mimo jiné, i olomoucké derby mezi domácí Holicí a Novými Sady. V tomto utkání už ale ani jednomu ze soupeřů o nic nešlo, což se promítlo jak do obrazu hry, tak i do konečného výsledku a statistik obecně. Za celých 92 odehraných minut totiž nepadl ani jeden gól a sudí Habermann neudělil ani jedinou žlutou kartu.

Pyro - Nové Sady | Video: Deník/David Kubatík

„Na utkání měl vliv fakt, že se jednalo o poslední zápas sezony, ve kterém už prakticky o nic nešlo. Na obou stranách také byla vidět únava. Jinak jsme tedy začali o něco lépe. Největší tutovku si vypracoval Nguyen, ale před prakticky prázdnou bránou zazmatkoval. I tak byl ale v ofenzivě hodně cítit a byl nebezpečný. Celkově mu tato sezona dost sedla. Soupeř pak byl hodně nepřesný a započítal hodně ztrát, my jsme v tom ale zase až tak o moc lepší nebyli. Celkově tomu zápasu chyběl ten potřebný boj," popsal ve zkratce průběh střetnutí kouč Nových Sadů Rostislav Sobek.

Zdroj: Deník/David Kubatík

A velice podobně viděl toto bezbrankové utkání i domácí lodivod Petr Večeř. „Byl to poslední zápas sezony a bylo to asi i vidět. Oba manšafty toho už po celé sezoně měly očividně dost a jejich výkon byl takový utahaný. Nové Sady měly asi trošičku více ze hry, na druhou stranu jsme ale vyložených šancí měli o trošičku více my. Ve finále se ale jedná o zaslouženou remízu po docela nekvalitním zápase. Myslím, že oba kluby jsou asi rády, že tato sezona už skončila," uvedl.

FOTO: Za Litovel chytal téměř 60letý borec. Překvapení se ale nezrodilo

Co se týče konečného umístění, Nové Sady obsadily s nasbíranými 37 body osmou pozici a Holice, která jich má nakonec jen o pět méně, zakotvila na místě jedenáctém.

1. HFK Olomouc - FK Nové Sady 0:0

Rozhodčí: Habermann - Čampišová, Petrásek. Bez ŽK. Diváci: 95.

HFK Olomouc: Kročil - Purzitidis, Vejvoda, Frantík, Tylich (87. Nemeth), Svrčina, Pavelka, Skočovský, Machala, Stoklasa (72. Novotný), Zeman (84. Zdráhal). Trenér: Petr Večeř.

Nové Sady: Kofroň - Dokoupil, Němeček, Nguyen (87. Pírek), Foukal, Fládr, Rus, Machálek (55. Hanus), Přikryl, Sobek (87. Pytlíček), Ždánský. Trenér: Rostislav Sobek.