Svůj první jarní zápas za sebou mají i fotbalisté olomoucké Holice, které hned ze startu nečekalo nic jednoduchého. Cestu si k nim totiž našel pátý celek tabulky ze Vsetína, který je hned v prvním kole porazil na svém hřišti poměrem 3:1. I nyní už se všechno pomalu začalo schylovat k prohře, cenný bodík však pro HFK v závěru zápasu vystřelil Marek Kachlík. K remíze Hanákům pomohla i červená karta, kterou dvacet minut předtím uviděl hostující Vítek.

Závěr zápasu a podání rukou po zápase HFK Olomouc - Rýmařov | Video: Deník/David Kubatík

„Byl to klasický první zápas na trávě. Hřiště bylo sice připraveno dobře, ale bylo poznat, že se jedná o živou trávu a ne umělku, na kterou byly oba týmy doteď zvyklé. Utkání bylo ovlivněno i silným větrem, takže chvilkami se spíše než o fotbal jednalo o boj. V prvním poločase jsme hráli proti němu a kolikrát se nám i některé odkopy prostě vracely zpět," započal svou řeč k zápasu holický trenér Petr Večeř.

Po bezbrankové první půli se hráči HFK konečně rozehráli a přišpendlili svého soupeře v jeho vápně. Přesto to však byli Valaši, kdo se ujal vedení. V 56. minutě se za záda Davida Šarmana trefil Vít Mlýnek.

„Na Vsetín jsme se připravovali a věděli jsme, že je silný kombinačně. Chtěli jsme mu tedy eliminovat střed zálohy, který má opravdu dobrý. A to se nám celkem i podařilo. Pak jsme si ale nepohlídali jeden nákop za obranu a i když to zavánělo ofsajdem, prohrávali jsme 0:1," pokrčil Večeř rameny a dodal: „Trošku to pak s námi na chvíli zatřáslo a Vsetín se dostal do kombinace."

Suverenitu vsetínského výkonu pak narušila situace z 65. minuty, kdy se Olomoučané vydali do rychlého brejku a jejich akci musel skluzem zezadu zastavit Jiří Vítek, který následně uviděl z rukou rozhodčího Šafrána červenou kartu. Ne ale hned. Valaši totiž i po tomto neplánovaném oslabení byli ještě nějakou dobu paradoxně herně lepší.

Ale ne až do konce. V 86. minutě se totiž dokázal po rohu prosadit domácí Marek Kachlík a stanovil tak konečné skóre zápasu na 1:1. „Chci ocenit zejména bojovnost hráčů, kteří dokázali svou vůlí zápas dovést k remíze, která se obzvlášť proti Vsetínu nesmírně cení," uzavřel Petr Večeř.

Holice tak má nyní po této remíze na svém kontě devatenáct bodů a v tabulce se posunula na devátou příčku. Ani v dalším kole ji nečeká nic lehkého, vydá se k němu totiž na trávník pátého Slavičína, který naposled doma porazil 3:0 další olomoucký klub z Nových Sadů.

1. HFK Olomouc - FC Vsetín 1:1 (0:0)

Branky: 86. Kachlík - 56. V. Mlýnek.

Rozhodčí: Šafrán - Schneider, Petrásek. ŽK: Purzitidis, Kachlík, Zeman - Hamza, Mlýnek. ČK: 65. Vítek (VSE). Diváci: 75.

HFK Olomouc: Šarman - Purzitidis, Kachlík, Kadlec, Vejvoda, Tylich, Svrčina, Pavelka, Zdráhal (61. Novotný), Machala, Zeman. Trenér: Petr Večer.

Vsetín: Hamza - Vítek, Dulík, Matyáš, Pafka, Venený, Strachoň, T. Mlýnek, V. Mlýnek (73. Hnilo), M. Mlýnek, Bahounek (87. Mikuš). Trenér: Lukáš Pazdera.