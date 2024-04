Tento mladý nadějný hráč hrával dlouhá léta za mládežnické týmy Sigmy Olomouc, už v dorostu však přišlo nepříjemné zranění, které jej na dlouhé tři roky zpátky na hřiště nepustilo. Po této době se pak vrátil zpět do svého rodného klubu hrajícího zlínský krajský přebor, kde se posledního půl roku vracel do své dřívější formy.

„Je to veliká úleva. Na tu výhru jsme čekali dost dlouho. A to i přesto, že naše výkony nebyly úplně špatné. Něco nám tam ale vždycky chybělo. Dnes jsme to ale zvládli naprosto zaslouženě," pochvaloval si bezprostředně po zápase tento 23letý borec původem z Bystřice pod Hostýnem.

„Můj návrat bylo velmi postupný. Chvílemi jsem už přemýšlel i nad tím, zda to má vůbec smysl. Ani doktoři mi to moc nedoporučovali. Ta hra mi ale chyběla, takže jsem postupně začal cvičit a krok po kroku to bylo lepší a lepší. Postupně jsem se v Bystřici dostával i do zápasů, byť ze začátku jenom po pár minutách. A zatím to jde v pohodě." dodává ještě borec, který ve svém novém působišti zatím nastoupil do všech pěti utkání a na hřišti strávil celkově 415 minut.

Radim Machala také věří, že se jeho tým od tohoto důležitého vítězství konečně odrazí a začne vylepšovat nejen své skóre, které má, už po výhře 3:1, podobu 20:28, ale hlavně rozšíří i svůj bodový zisk, který činí 23 bodů a odpovídá mu až desáté místo v tabulce.

„Už v minulých zápasech jsme si vždy vytvořili hromadu šancí včetně penalty a už na nás začala ležet taková menší deka. Myslím si ale, že tento zápas nám pomůže. Hráče, kteří umí dávat góly, tady rozhodně máme a celkově jsme i výborná parta," říká s pořádnou dávkou optimismu v hlase.

V příštím zápase čeká výběr trenéra Petra Večeře cesta na hřiště Baťova. Týmu, který se v minulé sezoně rval o příčky nejvyšší a až slabší koncovka sezony jej srazila na i tak velice solidní šesté místo. Nyní však nezačal nejlépe a v současné chvíli se snaží tabulkou škrábat nahoru. Aktuálně mu tedy sice patří dvanáctá příčka, což ale není úplně vypovídající.

Další překážkou pro Holické bude také umělý trávník, na kterém borci od Zlína hrají. Ani to však Radim Machala nebere jako něco nepřekročitelného. „Očekávám vyrovnaný zápas. I na tu umělku jsme zvyklí. Přece jen, zimní příprava není zase ještě tak daleko. Na druhou stranu je ale pravda, že Baťov je na to mnohem navyklejší. Jak už jsem řekl, věřím, že nás tato výhra posílí a dodá nám potřebné sebevědomí, které nám možná trochu chybělo," uzavřel.