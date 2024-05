„Co se týče zápasu, tak byl dost soubojový. Létaly také dlouhé nakopávané míče a buď jeden nebo druhý tým je sbíral a snažil se hrát od krajů. Strání hrozilo především ze standardek, což jsme v první půli ubránili skvěle. Škoda ale úvodu té druhé. Tam jsme zaspali a skončilo to vlastňákem. Pak už nás soupeř zatlačil a z naší strany už to bylo spíš takové platonické," popsal tento 30letý borec průběh zápasu a dodal: „Oproti jiným střetnutím byla ale cítit z mužstva veliká síla. Věřím, že to nakonec zvládneme a divizi udržíme."

Leckterého diváka by pak mohlo možná překvapit, že nyní už poměrně suverénní lídr tabulky ze Strání sázel v podstatě jen na nakopávané míče, ze kterých buď chodil do brejků, anebo z nich získával standardní situace, jako volné přímé kopy, rohy či alespoň auty. V jeho hře tak byla naprostá absence jakékoli tvořivé mezihry. Jak ale Kachlík říká, něco takového od soupeře čekal.

„Strání znám už delší dobu a hraje to pořád stejně. Je to dáno i jejich náturou odvozenou od polohy blízko slovenských hranic. Jsou to prostě takoví tvrďáci a jejich hra je, mimo jiné, i dost soubojová. To je rozdíl třeba oproti Kozlovicím, které se snaží situace řešit spíše technicky," uvedl útočník, který však celý život hrával v obraně.

„Kdyby to člověk počítal, tak tam mohlo být možná i patnáct-dvacet dlouhých autů a rohů. To je na jeden zápas opravdu dost," dodal ještě po malé chvíli.

Deku musíme strhnout

Po skvělém začátku sezony na podzim se olomoucký HFK dostává v tabulce pomalu zase na ty příčky, kterým se už pro tentokrát chtěl vyhnout. Holičtí jsou totiž s 24 body třináctí s pouhým čtyřbodovým náskokem na poslední Přerov, dvoubodovým na předposlední Skaštice a bodovým na čtrnáctý Baťov. To všechno pouhých šest kol před koncem sezony s největší pravděpodobností znamená, že se budou bít o setrvání ve čtvrté nejvyšší soutěži znovu až do posledních okamžiků.

„Bude to teď zejména o hlavě. Když se dostaneme do psychické pohody, tak věřím, že to zvládneme. Technicky i soubojově jsme na tom celkem dobře, budeme ale muset udržet chladnou hlavu a možná i zjednodušit hru směrem dopředu. Prostě bychom měli hrát tak, jako dnes v prvním poločase," prozrazuje Marek Kachlík recept na konečný úspěch.

„Je to od nás většinou stále to samé. Do zápasů vstupujeme dobře, soupeře tlačíme, nedáme ale první branku a pak nějakou nešťastnou sami dostaneme. Těžko říct, proč, protože zase tak nezkušení nejsme. Máme holt přes hlavu deku a tu ze sebe musíme co nejrychleji strhnout," doplňuje ještě bojovným hlasem.

Soupeř letící vzhůru

Hned první příležitost na dosažení tohoto společného cíle budou mít černo-bílí už v neděli na půdě Nového Jičína. Týmu, který je však naprosto v jiné situaci. V tabulce totiž sice figuruje jen o jednu příčku a jeden bod výše, ale sérii má ale úplně opačnou.

Z posledních sedmi zápasů totiž Severomoravané hned šestkrát bodovali, přičemž čtyřikrát vyhráli. Naposledy se jim navíc podařilo urvat bod za bezbrankovou remízu s předposledními Kozlovicemi. K tomu se dále musí přečíst jednoduchý fakt, že to není tak dávno, kdy novojičínští fotbalisté okupovali poslední pozici a nyní tedy letí strmě vzhůru.

„Pevně věřím, že k tomu všichni přistoupíme s čistou hlavou a uhrajeme minimálně bod, aby nám soupeř bodově neodskočil. Chceme ale samozřejmě tři. Jak už jsem říkal, uděláme všechno pro to, abychom nespadli," nevzdává se ale Marek Kachlík bez boje.