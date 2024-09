„Byl to z obou stran velice vyrovnaný zápas. Snažili jsme se to hodně hrát přes dlouhé nákopy, bohužel byl ale soupeř mnohem lepší v hlavičkových soubojích. V těch měl obrovskou sílu. Také disponoval obrovským klidem na míči," popsal zápas tento dvacetiletý borec, který se na hřiště dostal společně s Vojtěchem Novotným ve 32. minutě poté, co museli kvůli zranění odstoupit Tomáš Svrčina s Patrikem Stoklasou.

„Čekal jsem spíš, že se na hřiště dostanu až ve druhém poločase a za těchto okolností to nikdy není ideální. Samozřejmě jsem ale za tuto šanci rád. Mým úkolem od trenéra bylo posílat balony před bránu, abychom dali nějaký gól. To se nám bohužel nepovedlo," dodal defenzivní záložník, který si za Holici připsal svůj teprve sedmý divizní duel.

Skoro žádné výtky

Stalo se tak od jeho přestupu ze Šternberku v březnu tohoto roku. A jak sám říká, v tomto klubu sídlícím na okraji Olomouce se mu to přece jen zamlouvá o něco více. „Rozhodně nemám žádné výtky. Dostávám tady i více prostoru. I nálada v kabině je výborná. Parta je už tak skvělá a tím, že se nám daří i výsledkově, tak je to ještě lepší. To se odráží i na trénincích, které probíhají v dobré náladě a jsou fakt kvalitní," vyjmenovává plusy svého nového působiště.