„Trenér nás nabádal, abychom konečně začali běhat a napadat, aby se nám soupeř nedostával lehce před bránu a nerozjížděl tam nějaké své kombinace. Změnili jsme také rozestavení. To všechno jsme začali dělat a hned ze začátku poločasu to vedlo k těm gólům. Naštěstí jsme to pak udrželi až do konce," vysvětloval s dovětkem, že ani tak to nebylo zrovna jednoduché, jelikož na přerovských hráčích šlo cítit, že hrají doslova o svůj holý sportovní život. „Čím víc se ale blížil konec, tím více už začali odpadávat," dodal ale hned nato.

Ostatně ale, prohrávat po prvním poločase není pro hráče HFK ničím novým. Povedlo se jim takto otočit zápas například při minulém domácím zápase se Šternberkem, který taktéž vyhráli 2:1, dále při domácí remíze s Holešovem, kde rovněž otočili na 2:1 a nakonec vedení neudrželi. „Abych řekl pravdu, tak ani nevím, proč to tak je. Asi holt potřebujeme prohrávat, abychom se nakopli a konečně do toho šlápli. Opravdu si to sám nedokážu vysvětlit," zasmál se.

FOTO: Záchrana je skoro doma! Holici spasily dvě trefy mladého Kryštofa Píchy

Co se týče postavení v tabulce, mohou si Hanáci už v podstatě oddechnout. Mají totiž 30 bodů a ač ještě mohou shodou okolností skončit předposlední, byli by už s opravdu vysokou jistotou nejlepším týmem z předposledních, kterému by se sestup do krajského přeboru vyhnul. Ve skupině D totiž je nyní na předposlední příčce Pelhřimov s 24 body a ve skupině F Jeseník dokonce jen s 21 body a už jistým sestupem.

„Teď si myslím, že už bude nálada rozhodně lepší a zbylé dva zápasy budeme hrát o to uvolněněji. To ale neznamená, že bychom chtěli cokoli vypustit. Do Rýmařova pojedeme jednoznačně pro body. Očekávám vyrovnaný zápas stylem nahoru-dolů a vyhraje prostě ten, kdo bude proměňovat šance," říká ale i tak bojovně naladěný Pícha.

Ten v letošní sezoně zažívá svou první štaci mezi dospělými a jak sám říká, i ze svého osobního pohledu může být spokojený. Kromě těchto veledůležitých dvou branek se mu totiž podařilo skórovat předtím ještě jednou a dosáhl tak na tři přesné zásahy. A ač to není žádné závratné číslo, je třeba vzít do úvahy, že olomoucký HFK je s pouhými 29 vstřelenými brankami týmem s druhým nejhorším útokem skupiny E.

„Zatím jsem spokojen. Dostávám minuty, což je hlavní. Co víc bych ve svém věku mohl chtít? Jsem také rád za každý gól, který se mi podaří vstřelit," uzavřel Kryštof Pícha skromně.