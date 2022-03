Olomoučtí fotbalisté byli v prvním poločase opravdu mnohem kvalitnějším celkem a vytvářeli si řadu příležitostí. Ty ale často končily buď ještě před hranicí velkého vápna, anebo míč létal mimo prostor vymezený třemi tyčemi. Jednou se jim ale skórovat podařilo. Ve 37. minutě se do úniku dostal Petr Nováček, nasadil gólmanu Eliášovi kličku a následně míč poslal mimo jeho dosah.

Krajský přebor na VIDEU! Podívejte se na akce a góly 16. kola

V druhé půli ale domácím náskok dlouho nevydržel. Už po osmi minutách totiž zužitkoval přihrávku z levé strany Adam Bahounek a střelou do odkryté branky vyrovnal. „Po změně stran jsme udělali naprosto zbytečnou chybu v obraně a dostali z toho hloupý gól. To je prostě škoda," mrzelo kouče, který si po zimním příchodu odbyl na holické střídačce svou divizní premiéru. „Mistrák o týmu vždy ukáže něco víc, než obyčejný přípravák. Na druhou stranu bych to ale nepřeceňoval. Jednalo se o první zápas a nikdo pořádně nevěděl, co od toho čekat. Do dalších zápasů musíme zapracovat úplně na všem a začít sbírat body, abychom se co nejdříve zachránili," uzavřel.

Hanáci tak zůstávají s patnácti body na jedenácté pozici. Na poslední Holešov mají náskok devíti bodů.

1. HFK Olomouc - FC Vsetín 1:1 (1:0)

Branky: 37. Nováček - 53. Bahounek. Rozhodčí: Kostelník, - Mikulášek, Šimoník. ŽK: Novotný, Kašpárek, Kotůlek, Zeman, Hrdlička - Dulík. Diváci: 67.

HFK Olomouc: Machalický - Židek, Novotný, Krejčí, Kašpárek, Bernatík (81. Hrdlička), Pavelka, Kotůlek, Nováček, Stoklasa (90+2 Stoppen), Lang (57. Zeman). Trenér: Oldřich Machala).

Vsetín: Eliáš - Dulík, Kundrátek, Surovec, Stuchlík (29. Matyáš), Bahounek, Gerža, Vítek, Maček (77. Naňák), Šulák, Mlýnek. Trenér: Miroslav Mičega.