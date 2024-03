Po podzimní části jsou v Holici prozatím v klidu. Tým získal osmnáct bodů a je na desátém místě. Na poslední Nový Jičín má náskok sedmi bodů, ale nic jistého nemá. „Základním cílem je záchrana, takže uhrát co nejrychleji třicet bodů. Pokud bychom uhráli stejně bodů jako na podzim, tak bych byl spokojený,“ říká trenér HFK Petr Večeř.

Pomoci k tomu mají tři posily a jeden navrátilec. Do útoku z Bystřice pod Hostýnem přichází Radim Machala, kraj obrany vyztuží navrátilec z hostování Jaroslav Tylich a kraj zálohy ze Šternberka Lukáš Dvořák. Kouč si také hodně slibuje od navrátilce po zranění Patrika Stoklasy.

Jediný, kdo tým opouští je rovněž záložník Martin Kotůlek, který však ani na podzim za tým nenastupoval. „Začal s námi přípravu, ale zranil se. Navíc dostal nabídku od Mohelnice a kvůli časovému vytížení ji přijal,“ objasnil Večeř.

Ten se snažil do týmu dostat lepší práci v ofenzivě. Holice dala v patnácti duelech pouze čtrnáct branek, což je třetí nejhorší počet z celé soutěže. Horší jsou už jen dva poslední týmy tabulky. „Chtěli jsme pracovat hlavně na věcech do ofenzivy, která se nám na podzim nedařila. Podařilo se nám trošku zlepšit přechod nahoru, vytvářeli jsme si šance, ale dali jsme jen dva góly. To je kaňka,“ ví Večeř.

Přesto věří, že je jeho tým na start mistrovských zápasů, ve kterých začne doma se Vsetínem, připravený. „Vybírali jsme si divizní soupeře a potom lídra krajského přeboru a kvalitní osmnáctku Sigmy. Ty zápasy nás prověřily, byly v tempu a jsme připraveni na divizní úroveň. Ač jsme kromě dvou remíz všechny zápasy prohráli, tak jsme se potýkali se zraněním a točili jsme sestavu,“ hodnotil.

Týmu nevyšla ani generálka s Břidličnou, kterou prohrál 0:3. „Ale trefili jsme tři tyčky. Musíme po utkání se Vsetínem, který je favoritem sbírat body v těch prvních zápasech, protože potom to bude těžké,“ uzavřel Petr Večeř.

