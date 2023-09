Nové Sady mají za sebou v divizi E další porážku, když v rámci šestého kola schytali debakl v Bzenci v poměru 0:5. Více než samotný výsledek ale Olomoučany rozpálil do běla samotný průběh zápasu, který byl dle nich do značné míry ovlivněn výkony rozhodčích. Ty byly dle jejich názoru tak značně tendenční, že se je rozhodli pro své další zápasy vetovat.

Trenér Nových Sadů Rostislav Sobek, ilustrační foto | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Začali jsme dobře a dlouho hráli na soupeřově polovině. Dlouho bylo z domácí střídačky slyšet vybízení hráčů, ať začnou konečně hrát. No a najednou jsme začali dostávat jednu branku za druhou. Po každé z nich se hráči seběhli k pomeznímu a ptali se ho, jestli to vůbec myslí vážně," řekl trenér Nových Sadů Rostislav Sobek.

Mělo cenu pokračovat?

Co se týče vstřelených branek, trefili se domácí v prvním poločase třikrát z kopaček Kryštofa Crhana, Tomáše Zůbka a Petra Kasala. Mnohem více ale Sobka a celý jeho tým trápilo, jakým způsobem byl celý zápas veden. Někteří dokonce zvažovali odstoupení.

„Při pauze na pití za mnou přišli hráči s tím, jestli má vůbec cenu pokračovat. Že se pomezní zbláznil a oni nemohou hlídat třímetrové ofsajdy. Já je ale podněcoval k tomu, že na to nemohou takto reagovat a musí něco dělat s výsledkem. Říkal jsem si, že to přece nemůže být takový extrém. O poločase byli kluci nahecovaní, že soupeři ty tři góly vrátí," popisoval situaci novosadský lodivod.

Vyhrožování na hřišti?

Ani po poločase však žádný zvrat nenastal. Hned v první minutě sice hosté dosáhli gólu, ten byl pro údajný centimetrový ofsajd neuznán. Za domácí celek se pak trefili ještě Martin Vaďura s Dominikem Pelikánem a uzavřeli tak konečný výsledek tohoto střetnutí na jednoznačném stavu 5:0. Ani v této části utkání však Hanáci nemohli být spokojeni s tím, jak byla hra vedena.

„Po nějakých dvaceti minutách nám úplně bezdůvodné vyloučili Fládra. Stále jsem se ale snažil být v klidu. Pak ke mně přiběhl kapitán Rus a stěžoval si, že mu rozhodčí vyhrožuje, že pokud do pěti minut nevypadne z hřiště, tak ho vyloučí. Vystřídali jsme ho tedy. Hráli jsme tak najednou v deseti a bez kapitána," lomil rukama kouč sadařů.

Ten také uvedl, že se snažil ještě při zápase domoci se informací o tom, co že se to na bzeneckém hřišti vlastně děje. Byl ale dle svých slov pouze odbyt. „Když šel okolo střídačky člověk, který utkání dozoruje, chtěl jsem po něm slušně nějaké vysvětlení. A on mi posunky naznačil, ať za ním ani nejdu. I přesto jsem stále zůstával klidný a po zápase jsem domácímu trenérovi podal ruku," líčí šéf novosadské lavičky.

Nehybná kamera

Svůj klid Rostislav Sobek vysvětloval tím, že všechny situace ze své pozice neviděl úplně detailně a chtěl si je poté ověřit na záznamu z kamery, který každý klub musí obstarávat povinně. Ani tady však bohužel nedocílil svého.

„Zjistil jsem, že kamera byla po celé trvání prvního poločasu zaměřena na prostředek hřiště. Kluci mi pak ale poslali záběr na asi dvoumetrový ofsajd, který kamera i z té své pozice zachytila," lomil rukama.

Výrazný ofsajd při jednom z gólůZdroj: Rostislav Sobek ml.

„Tohle všechno mě už namíchlo do té míry, že jsem nemohl mlčet. Ihned jsem našeho sekretáře požádal o veto pro rozhodčí Karla Macha a Daniela Marka. To jsme za posledních pět let neudělali ani jednou, ale když se ani po zápase nemohu dopídit žádnou formální cestou k informacím, tak už si nepřipadám jako ve sportovní organizaci, ale spíše jako v sektě. Už by s tím měl někdo něco udělat," dodal ještě.

Bezvládí ve fotbale?

Celý tento případ je ještě o to zajímavější, že se stal pouze tři týdny poté, co sudí Paták v zápase ČFL mezi Admirou Praha a béčkem Českých Budějovic nařídil absolutně nesmyslnou penaltu ve prospěch domácího týmu a dle výpovědi svědků na hřišti měl také vyhrožovat jejímu exekutorovi, že když mine, bude vyloučen.

„Je nesmysl, aby v roce 2023, kdy se v první lize řeší kdejaký loket a rameno strčené do ofsajdu, existovalo jen o pár pater níž takové bezvládí, kdy se na hřišti dějí takovéto šílenosti a člověk se pak ani zpětně nedobere informací, natož nějaké nápravy," řekl.

Porazíme je jako vždycky

Nové Sady i kvůli této prohře zůstávají v tabulce stále jen na pěti bodech, které vybojovaly o minulém víkendu doma po výhře 5:1 s Novým Jičínem a dříve po remízách ve Skašticích a doma s Baťovem. Kouč Sobek ale i přesto svým hráčům stále věří a je si jist, že na čtrnáctém místě, kde se nyní nalézá, jeho manšaft dlouho nezůstane.

„Nyní jsem strašně znechucený. A do Bzence mohu jen vzkázat, že až na jaře dojedou na Sady, tak je porazíme jako vždycky a kamera to samozřejmě sledovat bude. Všem ostatním, kteří tam pojedou po nás zase chci poradit, aby si vzali vlastní kameru a připravili se na nejhorší," uzavřel na bojovné vlně.

Vše bylo naprosto regulérní

A jak se k tomuto zápasu staví trenér bzeneckých vítězů Vladimír Beker? „Výkon rozhodčích hodnotit nechci, ani mi to není souzeno. Myslím si ale, že zápas proběhl naprosto regulérně. Vždy hodnotím pouze své mužstvo a jeho výkony. O nějakých problémech s kamerou jsem slyšel, ale to já neovlivním. Není to ani v mé kompetenci," uvedl.

TJ Slovan Bzenec - FK Nové Sady 5:0 (3:0)

Branky: 18. Crhan, 33. Zůbek, 44. Kasala, 64. Vaďura, 89. Pelikán.

Rozhodčí: Mach - Marek, Jílková. ŽK: Kaňa, Crhan - Pančochář, Rus, Sobek, Ambrož, Krátký. ČK: 65. Fládr (NSA). Diváci: 203.

Bzenec: Frydrych - Skřivánek (84. Vajdík), Kuchař, Kaňa (70. Žák), Zůbek, Vaďura (84. Stoček), Řezník (78. Berger), Pelikán, Kasala, Janás, Crhan (70. Komínek). Trenér: Vladimír Beker.

Nové Sady: Kofroň - Popelka, Fládr, Pančochář, Marčík (22. Krátký), Rus (70. Čermák), Machálek, Sobek, Ždánský, Němeček, Ambrož (63. Dokoupil). Trenér: Rostislav Sobek.