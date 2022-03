„Po dlouhé době jsme si opět vyzkoušeli zápas na přírodní trávě, za to jsem nesmírně rád. Doposud jsme trénovali a hráli jenom na umělce, což bylo znát, museli jsme si zvyknout na jiné odskoky míčů. Myslím si, že celkově se na obou stranách v prvním poločase dost kazilo, navíc se hrálo za nepříjemného větru a bylo tam plno ztrát. Ale nasazení ani jednomu z týmů nechybělo. Soupeř hrozil hlavně ze standardek, se kterými si však náš brankář dokázal poradit,“ konstatoval úvodem šumperský kouč Zdeněk Opravil.

Jeho svěřenci se následně po přestávce jako první ujali vedení, když Žák dobře zapracoval ve středu pole, poslal přihrávku na Strnada, jenž šel sám na bránu a s přehledem zakončil.

„Bohužel potom jsme doplatili na zbytečné individuální chyby, těch se musíme v mistrovských duelech vyvarovat,“ zdůraznil dále lodivod divizního Šumperku.

Vyrovnávací gól hosté inkasovali z penalty, kterou se štěstím proměnil Aleš Rus a potrestal tak faul soupeře v pokutovém území. Po něm se za domácí trefili ještě Marčík s Opatřilem a Nové Sady tedy mohly po obratu slavit výhru 3:1.

„I přes prohru tam dnes bylo vidět plno věcí, které chceme tak nějak zautomatizovat, abychom je potom už bez problémů přenesli i do ostrých utkání o body,“ dodal Zdeněk Opravil.

Hosté se stále museli obejít bez některých hráčů. Tentokrát chyběli Matura či Musílek, po dlouhé době však letos poprvé zasáhl do hry Ukrajinec Ostrovka, s tréninkem znovu začal Kováč.

Při úzkém kádru celek z podhůří Jeseníků využil na Hané i služeb dorostenců Fialy a Vladimíra Dostála.

„Do mistrovské soutěže bychom už měli ale zasáhnout v tradiční sestavě. Věřím, že brzy již budeme zase kompletní,“ řekl na závěr trenér Šumperku.

„Měli jsme velkou snahu ten zápas odehrát už na přírodní trávě, jsem rád, že se to povedlo. Máme hřiště menších rozměrů, takže to bylo hodně o soubojích. Celkově byla první půle vyrovnaná, my jsme možná měli o něco více šancí,“ přidal své postřehy kouč Nových Sadů Rostislav Sobek.

„Šumperk po přestávce přidal a ujal se vedení. Naštěstí se nám podařilo rychle vyrovnat a od té doby jsme měli daleko více ze hry. Hrál se kontaktní fotbal, oba protivníci ukázali velké odhodlání uspět, výsledek vyzněl lépe pro nás,“ doplnil domácí trenér.

A zatímco pro šumperské fotbalisty byl sobotní duel generálkou před startem divizních bojů, tým Nových Sadů ještě v následujícím týdnu čeká prověrka s Polnou.

FK Nové Sady – FK Šumperk 3:1 (0:0)

Branky: Rus (pen.), Marčík, Opatřil – Strnad.

Nové Sady: Kofroň – Hirsch, Popelka, Kirschbaum, Opatřil – Nguyen, Bošek, Rus, Fládr, Marčík – Drábek. Střídali: Šupola, Fojtík, Košutek, Lužný. Trenér: Rostislav Sobek.

Šumperk: Kreizl – Jurásek, Liďák, Purzitidis, Hegner – Linet, Strnad, Smrž – Žák, Podhorný, Lavrovič. Střídali: Pitron, Ostrovka, V. Dostál, Fiala. Trenér: Zdeněk Opravil.