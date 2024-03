Zimní příprava, která po většinu času měla ve svém názvu slovo „zimní" vyloženě navíc, se chýlí ke svému konci. O posledním volném víkendu se na umělém hřišti v Řepčíně utkal pátý tým divize E ze Šternberka s jedenáctým manšaftem krajského přeboru z Čechovic. A z jednoznačného vítězství se nakonec mohli radovat favorité z vyšší soutěže.

Po konci přípravného zápasu mezi Šternberkem a Čechovicemi (6:0, 3.3.2024) | Video: Deník/David Kubatík

„Byla to pro nás generálka, kterou jsme si výsledkově představovali určitě úplně jinak. Před zápasem jsme měli problém to vlivem různých zranění a pracovních povinností personálně poskládat. Se vší pokorou ale říkám, že výsledek dění na hřišti neodpovídá. Byly tam totiž pasáže, kdy jsme byli diviznímu manšaftu více než vyrovnaným soupeřem," posteskl si po zápase bývalý trenér Čechovic a současný hrající asistent trenéra Pavla Kucharčuka Lukáš Koláček.

„Mrzí mě hlavně to, že jsme v prvním poločase šli dvakrát sami na brankáře, nedali jsme a soupeř nás naopak z podobných situací nekompromisně potrestal," dodal.

Ač obě mužstva na hřišti předváděla poměrně atraktivní fotbal, což bylo jistě dáno i ideálními fotbalovými podmínkami ve formě počasí, branky střílel pouze divizní favorit. V prvním poločase se prosadili Smrček se Zifčákem. Po změně stran pak Zifčák přidal i svou druhou trefu, dvěma brankami jej následoval Sitta a na konečných 6:0 završil skóre Odstrčil.

„S výsledkem jsem spokojen, v naší hře ale bylo i plno nepřesností. Doufám, že to ještě v tom posledním týdnu vyladíme. Jinak ale zápas svůj účel splnil. Chtěli jsme se dostat do pohody hlavně po střelecké stránce, protože to nám v poslední době trošičku haprovalo. A ač jsme jich mohli dát o něco více, šest gólů je také dobrých," okomentoval utkání i šternberský lodivod Ivo Lošťák.

„Příprava nebyla úplně ideální. A to hlavně vlivem tréninkové morálky, která byla nabouraná zraněními a pracovním zaneprázdněním. Co se ale týče objemu a přátelských utkání, tak to jsme absolvovali dostatečně. Připraveni tedy jsme a jde jen o to, jakým způsobem do jara vstoupíme," dodal kouč Šternberku.

S celkovým průběhem přípravy ale nebyl spokojen ani Lukáš Koláček na druhé straně. „Ani jednou jsme nevyhráli a remízu jsme si připsali jen s Kunštátem. Je tady také veliký zdvižený prst, protože nebylo utkání, ve kterém bychom nedostali alespoň tři góly. Čekali jsme, že to po nevydařeném podzimu nakopneme lépe," řekl na úplný závěr.

Oběma týmům začne jarní část sezony už o následujícím víkendu. Divizní Šternberk v sobotu pocestuje na hřiště čtrnáctého Baťova a Čechovice zase v rámci krajského přeboru doma přivítají poslední Litovel.

FK Šternberk - TJ Sokol Čechovice 6:0

Branky: 15. Smrček, 43. a 65. Zifčák, 66. a 70. Sitta, 87. Odstrčil.

Šternberk: Kopřiva (70. Malina) - Kuba, Vašička, Vítek, Smrček - Drmola - Komárek (70. Mudrák), Odstrčil, Zvědělík (60. Sedlařík), Sitta - Zifčák. Trenér: Ivo Lošťák.

Čechovice: Peka - Veselý (Růžička), Kucharčuk (Jurníček), Koláček, Kopečný - Šolín, Kalvoda - Klimeš (Luža), Petržela, Baran (Muzikant) - Trajer. Trenér: Pavel Kucharčuk.