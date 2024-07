„S dneškem jsem spokojen. I včetně gólmanů nás tady bylo dvacet a to někteří hráči mají ještě dovolenou. A bylo vidět ode všech nadšení, ostatně tak jako snad všude při prvním tréninku přípravy. To je podobné snad všude. Na klucích bylo zkrátka vidět, že chtějí běhat a pořádně makat. Máme v plánu tréninky absolvovat třikrát týdně," popisoval kouč Mucha, který na lavičku sadařů přišel z druholigové Zbrojovky Brno a vystřídal tam po dlouhých šesti letech Rostislava Sobka.

Jeho svěřenci by měli do začátku nového ročníku, který odstartují v neděli 4. srpna na hřišti Slavičína, odehrát dva přípravné zápasy. Ten první se uskuteční už tuto sobotu 13. července v Bílovci s tamním osmým celkem uplynulé sezony divize F, druhý pak v pátek 19. července na hřišti nováčka krajského přeboru z Olešnice. Domácí generálku si pak střihnou v rámci předkola MOL Cupu proti brněnskému Startu, a to někdy v rozmezí 26. a až 28. července.

Přípravná utkání: 13. 7. vs. Bílovec (venku)

19. 7. vs. Olešnice (doma)

26. - 28. 7. Start Brno (doma, předkolo MOL Cupu)

Na místě byl také přítomen dlouhodobý předseda klubu Josef Ondroušek, který taktéž přinesl poměrně zajímavé novinky. „Právě konečně děláme automatickou závlahu na našem hřišti číslo 3, kde trénuje mládež a regionální fotbalová akademie. Díky té závlaze se výrazně zkvalitní tréninkový proces, protože to hřiště bylo prostě často úplně suché," popisuje.

„Kvalita našich hřišť je pro nás klíčová, protože od této sezony budeme mít celých čtrnáct kategorií mládeže a chceme, aby ta děcka měla co nejideálnější podmínky. Rozrůstání naší mládežnické základny je další věc, která mě extrémně těší," dodal ještě s úsměvem na rtech.

Ondroušek se pak ještě jednou vyjádřil k výměně trenérů, která přišla u černo-žlutých opravdu po velmi nezvykle dlouhé době. „Rosťa Sobek tady opravdu odvedl kus výborné práce a za ta léta nám už přirostl k srdci. Nemohu vůči němu říct ani slovo špatně. Cítili jsme ale, že to chce nový impuls. Určitě se ještě pokusíme o nějakou další formu spolupráce, ať už u mládeže nebo na nějaké funkcionářské pozici. Josef Mucha je pak opravdovou osobností olomouckého fotbalu. 307 ligových zápasů a 37 gólů je toho důkazem," uvedl.

Rozhovor s trenérem Muchou vám přinese během zítřejšího dne.