O velice příjemné překvapení se v zápase druhého kola divize E postarali fotbalisté Holice. Jejich domácím soupeřem totiž byl jeden z favoritů ze Slavičína, který si v minulém kole odvezl všechny body od holického rivala z Nových Sadů. V tomto zápase však nedokázal vstřelit ani gól a naopak inkasoval dva z kopaček Pavelky a Langa.

Holická radost po zápase se Slavičínem | Video: Deník/David Kubatík

„Bude to teď možná znít divně, ale i když jsme minulé kolo prohráli 1:3, chtěli jsme na něj navázat. Chtěli jsme znovu hrát z bloku, nepouštět Slavičín do žádných kombinací a chodit do rychlých brejků," načal své hodnocení trenér Olomoučanů Petr Večeř.

Holičtí v horkém počasí zmrazili svého favorizovaného soupeře již po necelých šesti minutách, kdy se po dvou vyhraných soubojích o míč napřáhl zhruba z 25 metrů David Pavelka a zamířil přesně pod víko. Potom už měli až do konce první půle domácí navrch a šli do šaten se zaslouženým vedením.

„Samozřejmě, když dáte v páté minutě tak krásný gól, hraje se vám pak úplně jinak. Myslím si, že i šancí jsme měli více než soupeř. A to měl samozřejmě více ze hry," pokračoval holický lodivod.

Druhý poločas pak pokračoval v podobném duchu a aktivita s trpělivostí se domácím vyplatila. V 69. minutě totiž zvýšil na 2:0 čerstvě vystřídaný Jan Lang. Na hostech pak šla vidět snaha něco s výsledkem ještě udělat, pozorná defenziva Hanáků jim v tom ale zabránila.

Holice tak má nyní po dvou odehraných kolech na svém kontě tři body a vyrovnané skóre 3:3. V tabulce jí pak patří desáté místo. „Psychicky nám to může pomoci v tom, že máme konečně nějaký hmatatelný výsledek naší letní přípravy. Jinak samozřejmě jde na týmu vidět obrovský posun. Jsem přesvědčen, že jsou v manšaftu kluci, kteří za Holici skutečně hrát chtějí a viditelný je i týmový duch, kdy jeden bojuje za druhého. Je to na dobré cestě," pochvaluje si.

V příštím kole zavedou další kroky mužstvo HFK na hřiště nováčka soutěže z Kostelce na Hané. S tím se naposledy potkalo poměrně nedávno, když s ním v rámci 1. předkola MOL Cupu padlo výsledkem 1:4. „Díky poháru už víme, co od nich čekat. Věřím, že když navážeme na dnešní výkon, tak jsme schopni tam něco uhrát. To říkám se vším respektem k soupeři," uzavřel Petr Večeř.

1. HFK Olomouc - FC TVD Slavičín 2:0 (1:0)

Branky: 6. Pavelka, 69. Lang.

Rozhodčí: Štipčák – Pavlica, Smýkal. ŽK: Purzitiidis, Kachlík, Novotný, Svrčina, Pavelka - Staněk, Kořenek, Školník, Vašulka. Diváci: 115.

HFK Olomouc: Šarman – Purzitidis, Kachlík (90. Komani), Skočovský, Vejvoda, Černík, Novotný (90. Zdráhal), Svrčina, Pavelka, Stoppen (75. Grégr), Zeman (64. Lang). Trenér: Petr Večeř.

Slavičín: Pjajko – Škubník, Staněk, Kořenek, Jakubowicz (69. Školník), Naňák, Goňa, Kalus, Chrudina (57. Vašulka), Juřica, Žůrek (57. Fiala). Trenér: Petr Slončík.