Trápení fotbalistů Holice pokračuje. Po prohrách s Kozlovicemi a ve Strání totiž doma v rámci desátého kola divize E nastoupili proti poslednímu Novému Jičínu, kterému podlehli tím nejtěsnějším možným způsobem 0:1. Nepomohla jim ani v 80. minutě nařízená penalta, při jejíž exekuci selhal Tomáš Svrčina.

HFK Olomouc - Nový Jičín: neproměněná penalta a pozápasové podání rukou | Video: Deník/David Kubatík

„Dnes to byl úplně jiný zápas, než s Kozlovicemi nebo ve Strání. S Kozlovicemi se jednalo o kvalitní, zodpovědný výkon a ve Strání to také z naší strany sneslo nějaká měřítka. Dnes ale první půlka nesnesla vůbec žádná,“ mrzelo po zápase holického kouče Petra Večeře.

První půle zápasu příliš fotbalové parády nepřinesla. Územní převahu si však udržovali hosté a postupem času se více a více začali dostávat do zajímavých šancí. Jednu obrovskou spálil ve 38. minutě Nigérijec Oluwatobiloba Ayomide Adebayo. Moc dlouho ho to ale mrzet nemuselo, protože dvě minuty před přestávkou se dokázal prosadit Adimchinobi Sunday Oneychere.

Ve druhém poločase se pak sice Hanáci snažili ze všech sil s vývojem skóre něco udělat, dobře fungující novojičínská obrana jim však toho moc nenabídla. Až v 80. minutě se po faulu vysokou nohou dočkali obří příležitosti ve formě pokutového kopu. K jeho exekuci se postavil Tomáš Svrčina, ale trestuhodně přestřelil. Holice si tak připsala třetí prohru v řadě a klesla v tabulce už na sedmou pozici.

„Neplnili jsme, co jsme měli a každý si na hřišti dělal, co chtěl. Ve druhé půli jsme se lehce zlepšili, už ale bylo pozdě. Pokud takto budeme pokračovat, nezískáme do konce podzimu už ani bod,“ pokračoval evidentně rozladěný holický lodivod.

Uničov stále trápí zdraví. Obětoval útočníka, vyhrál a je druhý

Olomouckému celku se také zasekla jeho útočná síla. Zatímco za prvních sedm kol nastřílel do sítí svých soupeřů dvanáct branek, v následující třízápasové sérii proher se trefil pouze Jan Kadlec, který ve Strání snižoval na 1:2, avšak mu to nebylo nic platné, jelikož zápas nakonec skončil 5:1 pro domácí celek.

„Přičítal bych to možná faktu, že v těch předchozích zápasech jsme moc nedostávali první gól. Neměli jsme tuto situaci moc vyzkoušenou,“ přemýšlí Petr Večeř a na závěr ještě dodal: „Nový Jičín viditelně prokázal kvalitu, ale bylo to stále zejména o nás. V příštích zápasech se musíme znovu vrátit k poctivému fotbalu, který nás zdobil a přinesl nám body. Ten jsme teď hrát úplně přestali.“

Šanci k nápravě budou mít fotbalisté olomouckého HFK už v sobotu, kdy se v rámci okresního derby představí na půdě Šternberku, který zatím nasbíral jen o bod více a v tabulce figuruje na páté pozici.

1. HFK Olomouc – FK Nový Jičín 0:1 (0:1)

Branka: 43. Onyechere.

Rozhodčí: Krupa – Potiorek, Petrásek. ŽK: Novotný, Pavelka – Nippert, Rajskup, Cacek, Adimchinobi, Kachel. Diváci: 86.

HFK Olomouc: Šarman – Kadlec, Vejvoda, Černík (46. Pícha), Novotný, Svrčina, Lang, Pavelka, Skočovský, Stoppen, Zeman. Trenér: Petr Večeř.

Nový Jičín: Hub – Nippert, Rajskup, Kebe, Magdon, Janovský (27. Palla), Adebayo, Cacek (90. Cagaš), Onyechere, Klimeš, Kachel (65. Štefek). Trenér: Pavel Kunc.