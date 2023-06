Fotbalisté Nových Sadů v rámci svého boje o konečné čtvrté místo v tabulce hostili na svém hřišti v předposledním 25. kole divize E šestý celek z Baťova. A nutno dodat, že vývoj rozhodně nenapovídal tomu, že by spolu hrály čtvrtý a šestý celek soutěže. Už po poločase totiž domácí vedli 3:0 a po přestávce ještě další dva góly přidali. Hosté se pak neprosadili ani jednou.

„Před utkáním jsme měli tři vynucené i nevynucené hráčské absence. Stoper Přikryl, což je zásadní opora, Ždánský, který celou sezonu hrál od začátku a Dvorský, který, ač nehrál pokaždé, je také hodně kvalitní. Na stopera jsme tedy dali Krátkého, který na tomto postu byl na jaře jen jednou," rozebral situaci v kabině novosadský kouč Rostislav Sobek.

Již od začátku bylo na hřišti jasně znát, že jsou na tom domácí borci po všech stránkách hry mnohem lépe a až na pár poměrně nadějných, avšak nepřesných pokusů hostů to byli právě černo-žlutí, kdo ohrožoval brankáře hostí. A brzy se tento stav věcí začal propisovat i do skóre. V osmnácté minutě dorazil hlavou svou předchozí ránu do břevna Martin Krátký, za další dvě miunty přidal druhou branku sadařů Adam Marčík a téměř s poločasovým hvizdem vstřelil i třetí gól Martin Popelka. Do šaten se tak šlo už v podstatě za rozhodnutého stavu.

„Nezačali jsme úplně nejlépe a soupeř to vycítil. Přece jen je Baťov, ač se mu na jaře tolik nedařilo, stále silný tým. Pak jsme se ale rozstříleli a tak jak jsme předtím měli s útokem problém, nyní jsme dali čtrnáct gólů za poslední tři zápasy. Udeřili jsme dvakrát ze standardek a po poločase bylo prakticky rozhodnuto," pokračoval lodivod Nových Sadů.

I po změně stran pak novosadská dominance pokračovala. Za pouhou čtvrthodinu se totiž trefil čerstvě vystřídaný mladík Denis Faris Kubušek a za dalších deset minut napnul baťovskou síť už popáté svým druhým gólem v utkání Adam Marčík. V tu chvíli už opravdu nebylo co řešit. Závěr pak, jak už je na Sadech v podstatě zvykem, doprovodila parádní pyroshow, která nyní byla ještě větší než obvykle.

„Do druhé půle jsme nasadili dva dorostence, Kubiše a Rašku. Prvních 60 minut navíc odehrál náš mladý odchovanec Nguyen. Po této stránce jsem hodně spokojen. Třeba Raška dokázal založit pár slibných akcí. Byl to poslední zápas doma a my jsme si ho opravdu užili. I díky našim fanouškům, kteří vytvořili parádní atmosféru," uvedl trenér sadařů.

A jelikož už byl závěr z domácí strany opravdu velice uvolněný a zároveň pod kontrolou, dostala se do brány na poslední čtvrthodinu i dosavadní trojka David Klimeš.

„David chytal v Čechovicích, kde ale ztratil pozici a v zimě k nám přišel s vidinou postu trojky. Teď ale dostal šanci a musím ho pochválit. Vytáhl dva dobré zákroky a týmu pomohl. Jsem tedy rád i za něj," okomentoval Sobek výkon svého svěřence.

Nové Sady jsou díky tomuto skvělému výsledku v tabulce stále na čtvrtém místě, které si udrží i přes možnou zítřejší výhru brněnského béčka proti Skašticím. Už v sobotu je pak čeká městské derby na půdě již stoprocentně poslední Holice.

„Je to derby, které nikdy nemá favorita. Nesmíme tak podcenit týdenní přípravný mikrocyklus a pořádně se na zápas připravit. Pevně věřím, že to kluci pojmou zodpovědně a derby dle očekávání ovládnou," uzavřel sebejistě Rostislav Sobek.

FK Nové Sady - SK Baťov 5:0 (3:0)

Branky: 18. Krátký, 20. a 70. Marčík, 45+2. Popelka, 60. Kubušek.

Rozhodčí: Šafrán - Vejtasa, Habermann. ŽK: Krátký, Sobek, Němeček (všichni NSA). Diváci: 305.

Nové Sady: Kofroň (75. Klimeš) - Popelka (70. Raška), Nguyen (63. Kubiš), Krátký (Kubušek), Fládr, Kucharčuk (63. Drábek), Marčík, Rus, Opatřil, Sobek, Němeček. Trenér: Rostislav Sobek.

Baťov: Medek - Kozubík (63. Štulíř), Hink, Zapletal, Chytil, Kadlec, Šiška, Pafka, Ondráš, Lendler, Bršlica (83. Vitásek). Trenér: Pavel Gerych.