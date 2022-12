„Letos to máme ještě rozšířeno o ty fotografie, protože si připomínáme sto let od založení. Navíc jsme zrovna ve fázi, kdy se nám sportovně daří. Když vidím všechny ty bývalé hráče, jak jsou z těch fotek nadšeni, tak je to takové dojemné," dodal.

Celá akce je zakončením letošních oslav, které zahrnovaly různé turnaje dětí, legend i amatérů z řad fanoušků a rodičů dětí. Dále klub vytvořil film mapující historii a pořádal na svém hřišti i koncert skupiny Argema, ze kterého věnoval část výtěžku dětskému centru Ostrůvek.

Sigma skončila v Tipsport lize poslední. Proti Prostějovu se trefil Vaněček

„Obyčejně se v rámci podobných oslav pořádají zápasy A-týmu proti například staré gardě Sparty či Slavie. To my jsme ale dělat nechtěli. Nějaké turnaje jsme sice pořádali, ale chtěli jsme, aby se na nich sešlo více manšaftů a tudíž i více lidí. Kromě toho ještě připravujeme knihu o historii novosadského fotbalu," dodal ještě na závěr Zdeněk Ondroušek.