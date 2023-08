Lepší start do nové sezony si šternberští fotbalisté snad ani nemohli přát. I přes odchody Jana Tögela, David Lošťáka, Ladislava Koutka a Marka Samka totiž dokázali na domácím hřišti porazit po obratu ve skóre silný Baťov a navíc si v jejich dresu své první divizní branky připsali Martin Vašička s Ondřejem Komárkem. Pro druhého jmenovaného se navíc jednalo o gól v prvním zápase po necelých dvou minutách na hřišti.

Radost Šternberských fotbalistů po výhře v 1. kole nad Baťovem | Video: Deník/David Kubatík

„Byl to ohromně těžký start. Věděli jsme, že nás čeká velmi těžký soupeř a potvrdilo se to," načal své pozápasové hodnocení šternberský trenér Ivo Lošťák.

Celou tuto šestibrankovou show odstartoval už v osmé minutě hostující Jiří Sotolář. Baťovští se však z nejtěsnějšího možného vedení radovali pouhých šest minut, než vyrovnal na 1:1 Tomáš Drmola. Za tohoto stavu se pak šlo do kabin.

Vyrovnané skóre pak vydrželo až do 78. minuty, kdy se po rohu trefil domácí Martin Vašička a rozjásal naprostou většinu z 205 diváků na tribuně. On sám pak navíc slavil ještě více, jelikož se jednalo o jeho první divizní gól v kariéře. Po dalších pěti minutách poslal Šternberk do dvoubrankového vedení Petr Zifčák a zdálo se být vše rozhodnuto.

Následovala však gólová smršť v nastaveném čase. Nejdříve snížil na 2:3 z pohledu svého týmu Roman Chytil, z následného protiútoku ale pohřbil jakékoli baťovské šance na body osmnáctiletý Ondřej Komárek, který se na hřiště dostal teprve v 90. minutě a pro kterého se taktéž jednalo o první přesný zásah v divizi.

„Prvních patnáct minut jsme sice diktovali hru, pak jsme ale na půlce ztratili míč a soupeř nás potrestal. To nás trochu zaskočilo. Potom jsme se ale do toho znovu dostali, o poločase jsme si něco řekli a za následující výkon musím před týmem smeknout," pokračoval šternberský lodivod a pak ještě dodal: „Nejsme spolu dlouho a navíc nám těsně před zápasem odpadl Adam Vítek. Tom Knebl se toho ale zhostil na výbornou. Jsem dnes se vším maximálně spokojen."

Do nové sezony divize E tak šternberští fotbalisté vstoupili vítězně. V příštím kole je však čeká soupeř z nejtěžších, kterým je vítěz loňského ročníku z Kozlovic. Tým, který modro-žlutí nedokázali ani jednou porazit.

„Chceme nad nimi konečně vyhrát. Každá série jednou končí. Troufnu si navíc tvrdit, že jsme už v jarním zápase byli lepší. Jednalo se o výborný zápas před skvělou kulisou a my si to tam zase pojedeme užít," uzavřel Ivo Lošťák.

FK Šternberk - SK Baťov 4:2 (1:1)

Branky: 14. Drmola, 78. Vašička, 83. Zifčák, 90+2. Komárek - 8. Sotolář, 90. Chytil.

Rozhodčí: Tvardek - Písečný, Matulík. ŽK: M. Kuba, Hustý - Sotolář. Diváci: 205.

Šternberk: Kopřiva - Knebl, M. Kuba, Drmola, Zifčák (87. Dittrich), Vašička, Zvědělík, Hustý, Sedláček (74. Dvořák), D. Kuba (90. Komárek), Smrček. Trenér: Ivo Lošťák.

Baťov: Vitásek - Zapletal, Skyba, Sotolář (84.Klíma), Pafka (80. Chyti), Kraváček, Šiška (88. Bína), Kadlec, Lendler, Bršlica, Kašík. Trenér: Jindřich Lehkoživ.