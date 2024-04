Devatenácté kolo divize E nabídlo divákům i střetnutí Šternberku s Bzencem, který vede bývalý lodivod Sigmy Olomouc, Baníku Ostrava, Lechu Poznaň či Karviné - Bohumil Páník. Šternberští se ale celku s výraznou osobností na střídačce, který v minulém kole porazil vedoucí Strání 4:0, nezalekli a uhráli s ním velmi vyrovnaný zápas. Tak vyrovnaný, že nakonec i skončil remízou 1:1. Tu v 86. minutě zachránil Petr Zifčák.

Divize E: Šternberk - Bzenec (30.3.2024) | Foto: Deník/David Kubatík

„Bzenec byl těžký soupeř, který v minulém kole porazil lídra. My jsme se na něj tedy podle toho připravovali," uvedl na úvod svého hodnocení šternberský kouč Ivo Lošťák. „Zápas ovlivnil silný vítr. Kupodivu jsme ale lépe hráli proti němu, než s ním v zádech. První půlka byla vyrovnaná. Moc šancí nebylo, ale poctivě jsme bránili a věděli jsme, kde je ta bzenecká síla. Všechny jeho silné hráče, hlavně v útoku, jsme pokryli a sami jsme si vytvořili dvě příležitosti, které jsme ale bohužel nevyužili," dodal.

Po bezbrankové první části, ve které si oba celky připravily několik zajímavých příležitostí, se pět minut po změně stran jako první prosadil hostující Nikola Absolon. Dlouho to pak vypadalo, že jednobrankové vedení Jihomoravanům vydrží až do samotného konce, avšak to by na hřišti musela chybět jedna z hlavních šternberských opor - Petr Zifčák. Tomu se totiž podařilo srovnat pouhé čtyři minuty před koncem, čímž svému celku zajistil druhý jarní bod této sezony.

„Naštěstí se nám podařilo vstřelit první jarní gól. Je z toho sice jen bod, ale já myslím, že je opravdu cenný. Navíc v kontextu celého utkání je remíza spravedlivá," pokračoval šternberský lodivod.

Po devatenácti zápasech jsou tedy žluto-modří s 26 body na osmém místě tabulky. Jejich ztráta na sedmé Nové Sady činí bod a náskok na devátý Kostelec na Hané body dva. V příštím kole se Lošťákovi svěřenci vydají na půdu třináctého Rýmařova.

„Jdeme zápas od zápasu a potýkáme se s marodkou. Uvidíme, jestli se někteří hráči stihnou uzdravit, protože od toho se bude odvíjet i sestava. Ať už tam ale pojedeme v jakémkoli složení, naším cílem bude rozhodně znovu bodovat," uzavřel Ivo Lošťák.

FK Šternberk - TJ Slovan Bzenec 1:1 (0:0)

Branky: 86. Zifčák - 50. Absolon.

Rozhodčí: Proske - Šafrán, Ehrenberger. ŽK: Zvědělík (ŠTE). Diváci: 285.

Šternberk: Kopřiva - Knebl, Drmola, Zifčák, Vašička, Zvědělík, Vítek, Smrček, Sedláček (82. Blechta), Kuba, Komárek (82. Dittrich). Trenér: Ivo Lošťák.

Bzenec: Frydrych - Skřivánek, Kuchař, Kaňa, Zůbek (80. Bílý), Absolon (80. Crhan), Vaďura (89. Kozel), Pelikán, Kasala, Mlýnek, Janás. Trenér: Bohumil Páník.