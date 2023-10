Dvanácté kolo fotbalové divize E svedlo dohromady celky Šternberka a Přerova. V poměrně zajímavém a na šance bohatém utkání šli sice do vedení hosté, kteří však hned nato darovali soupeři vyrovnávací branku. Nakonec domácí zápas dokázali ještě do poločasu otočit a v závěru si své důležité tři body pojistit. Mohli si tak oddechnout, jelikož se jednalo o první vítězství po třech zápasech, během nichž získali jen bod.

Po zápase mezi Šternberkem a Viktorií Přerov | Video: Deník/David Kubatík

„V minulém kole jsme zbytečně ztratili body doma a chtěli jsme to napravit. To se podařilo," pochvaloval si po skončení zápasu šternberský kouč Ivo Lošťák.

První poločas probíhal ze začátku poměrně vyrovnaně s tím, že menší územní převahu si držel Přerov. Jeho hráči nejdříve nastřelili břevno a v 38. minutě šli dokonce do vedení zásluhou přesné trefy Tomáše Vařechy. Do šaten se ale nakonec šlo za vedení domácích. Hned nato totiž hosté chybovali v rozehrávce, míče se chopil Tomáš Knebl, nasadil gólmanu Mikešovi kličku a do prázdné brány zaznamenal svůj střelecký debut ve žluto-modrém dresu. Chvíli poté pak zakroutil svůj přímák mimo dosah přerovského brankáře Petr Zifčák a stanovil tak poločasové skóre na 2:1 ve prospěch Šternberských.

„To byl zcela jednoznačně zlomový moment. Po opatrném úvodu jsme převzali otěže a až do naší první branky jsme byli lepší. Měli jsme i dost tutovek. Potom jsme si ale z rozehrávky dali v podstatě vlastní gól. A to, co se dělo potom, je neuvěřitelné. Míč nám ze 30 metrů proletěl zdí, což je obrovská nezodpovědnost a individuální chyba některých hráčů," zlobil se přerovský kouč David Chuda, který si hned po zápase svolal hráče k lavičce a měl k nim několikaminutový proslov.

A domácí lodivod viděl tento moment naprosto stejně. „Inkasovali jsme ze standardky, na které jsme se připravovali. Hned z protiútoku jsme ale vyrovnali a do poločasu dokázali otočit. To bylo velice důležité. Tam to celkové vítězství vzniklo. Tomáš Knebl dal navíc první gól v divizi, který si určitě zasloužil," říkal.

Po změně stran pokračovala kontrola hry domácími borci, kteří po většinu času drželi míč na svých kopačkách a nejednou se pokusili o navýšení svého vedení. To se jim ale dlouho, i kvůli své nepřesnosti, nedařilo. Nakonec se však ale přece jen dočkali. V 86. minutě doklepl míč do odkryté přerovské brány devatenáctiletý Lukáš Dvořák a rozhodl tak o výhře svého týmu.

Vlastňák v nastavení, penalta po VARu. Sigma veze z Pardubic bod

„Přerov byl nepříjemný. Má mladé a perspektivní mužstvo. Hráli jsme s ním generálku těsně před sezonou, ve které byl místy i lepší. Nějaké obavy jsme z toho tedy měli. I my jsme ale zařadili mladíky. Třeba Ondru Komárka, který ještě může hrát za dorost a předvedl výborný výkon nebo Lukáše Dvořáka, díky jehož gólu jsme se nemuseli nervovat až do konce," usmíval se Lošťák.

Jeho svěřenci tak po třech ztrátách konečně bodovali naplno a upevnili si své postavení na pátém místě. Přerov je zatím po třech prohrách v řadě dvanáctý.

„Musíme zjistit, kde je náš strop. Věděli jsme, s čím do toho jdeme a také, že máme nejmladší tým bez jediného zkušeného hráče. Teď musíme porazit HFK a Sady. Pak bychom měli sedmnáct bodů a bylo by to fajn. V březnu už snad budeme lepší, protože budeme o půl roku starší. Hlavně teď potřebujeme, aby se nám uzdravili nebo už nebyli vykartovaní nejlepší hráči. Přes zimu pak potřebujeme dovést dva až tři hotové fotbalisty," dodal ještě na závěr své řeči David Chuda.

V příštím kole tedy přivítají Přerovští na své půdě borce z Holice a Šternberk čeká atraktivní derby na olomouckých Nových Sadech. „Moc se na to těším. Jsou to vždy ty nejlepší zápasy, na které ani skoro nemusíme cestovat. Často to sice bývá vyhecované, ale vždy v duchu fair-play a diváci si vždy přijdou na své. V minulé sezoně jsme oba zápasy vyhráli my a doufám, že to teď bude stejné," uvedl na samotný závěr Ivo Lošťák.

FK Šternberk - 1. FC Viktorie Přerov 3:1 (2:1)

Branky: 40. Knebl, 43. Zifčák, 86. Dvořák - 38. Vařecha.

Rozhodčí: Jurajda - Mrázek, Zapletal. ŽK: Drmola, Hustý - Janyška, Kuča. Diváci: 252.

Šternberk: Kopřiva - Knebl (66. Dvořák), M. Kuba (39. D. Kuba), Drmola, Zifčák, Sitta (84. Pavela, Vašička, Zvědělík (66. Sedláček), Vítek, Hustý, Komárek. Trenér: Ivo Lošťák.

Přerov: Mikeš - Vařecha (46. Kocian), Řezník, Masný (Kratochvíl), Kocian, Repček, Caletka (66. Otáhal), Janyška (76. Pistovčák), Verbich, Braun, Kuča. Trenér: David Chuda.