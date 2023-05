Souboj lídra divize E Slavičína s třetím Šternberkem měl domácího vítěze. Šternberk padl 1:2 gólem z penalty čtvrt hodiny před koncem.

Fotbalisté Slavičína (v modrém) v nedělním 21. kole divize E porazili rivala ze Šternberku 2:1. | Foto: pro Deník/Zdeněk Rumplík

„Bylo to velice kvalitní utkání, které odpovídalo postavení týmů v tabulce. Oba celky na sebe byly dobře připravené a moc šancí k vidění nebylo,“ hodnotil trenér Šternberka Ivo Lošťák.

Tu největší Slavičína chytil brankář Kopříva. Přesto už po sedmnácti minutách Šternberk prohrával, když inkasoval po standardní situaci. „Propadl nám tam míč, dokázali jsme ještě dvě střely zablokovat, tou třetí už to ale prorvali,“ smutnil Lošťák.

Po změně stran se ale jeho svěřencům podařilo srovnat. V 66. minutě prodloužil Smrčkův centr ze standardní situace Martin Kuba a míč zapadl do sítě. „V kabině jsme si něco řekli a po změně stran jsme byli lepším mužstvem. Vyrovnali jsme po zásluze,“ říkal šternberský kouč.

Jenže vyrovnaný stav vydržel přesně čtrnáct minut. Poté fauloval ve vlastním vápně Martin Kuba a Fiala nařízenou penaltu proměnil ve tři body.

„Byla to spornější penalta. Ale hráče jsem na to upozorňoval. Musíme jít do souboje více ohleduplněji. Přesto to rozhodčí nepískl hned, ještě se díval na asistenta, který nic nesignalizoval a stejně faul potom odpískal,“ prozradil Lošťák.

V závěru ještě mohl dobrou střelou srovnat Jan Tögel, ale branku nedal. „Byli jsme důstojným soupeřem a utkání pro nás bylo smolné. Slavičín se dostal dvakrát k nám do vápna… Ale hraje se na góly. Nevyhrál lepší, ale šťastnější“ je si vědom Lošťák.

První Slavičín se tak vzdálil třetímu Šternberku na osm bodů. „Nikdy jsme nevyhlašovali, že hrajeme o první místo. Ale vykrystalizovalo to tak, takže bychom byli sami proti sobě. Vnímáme, jaké je rozlosování, ale vše je až do konce otevřené,“ uzavřel Lošťák s tím, že se jeho tým porve o co nejlepší umístění. Pět kol před koncem se reálně jeví boj o druhé místo, které drží Kozlovice a Šternberk na ně ztrácí tři body a ještě oba týmy čeká vzájemný souboj na půdě Kozlovic.

FC Slavičín - FK Šternberk 2:1 (1:0)

Branky: 17. Kalus, 75. z pen. Fiala - 66. M. Kuba.

Rozhodčí: Budovič - Mayer, Tomanec. ŽK: Školník, Kalus - Hustý, D. Kuba, Samek. Diváci: 180.

Šternberk: Kopřiva - M. Kuba, Drmola, Zifčák (77. Sedláček), Tögel, Zvědělík, Koutek, Hustý, D. Kuba (D. Lošťák), Smrček, Samek. Trenér Ivo Lošťák.

