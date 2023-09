Fotbalisté Šternberka nešli do sedmého kola divize E v úplně nejlepší formě. V posledních třech zápasech totiž získali pouze bod za remízu 1:1 s Rýmařovem. Proti Kostelci na Hané ale ukázali, že fotbal hrát stále umí a díky přesným zásahům Zifčáka a Hustého zvítězili poměrně v poklidu 2:0.

Po zápase Šternberk - Kostelec na Hané (16.9.2023) | Video: Deník/David Kubatík

„Je to velká úleva. Dnes se hrálo o šest bodů a my jsme si byli plně vědomi toho, že pokud nebudeme bodovat naplno, budeme to mít už skutečně těžké. Dneska jsme si tedy dali na všechno pozor a byli jsme připraveni opravdu do posledního detailu," hodnotil zápas domácí kouč Ivo Lošťák.

Už od prvních minut bylo muselo být všem příchozím jasné, kdo bude na trávníku dominovat. Domácí drželi míč a stále připravovali jedno ohrožení Hradečného brány za druhým. Dlouho se ale nemohli prosadit. Až ve 42. minutě se to podařilo Petru Zifčákovi, který po Hustého přihrávce utekl obráncům a překonal vyběhnuvšího kosteleckého gólmana.

Druhý gól přidali modro-žlutí hned osm minut po přestávce, když chybnou rozehrávku hostí potrestal Patrik Hustý. Ten se tak trefil poprvé od šternberského postupu do divize před minulým ročníkem. „Už jsme mu to všichni přáli. Dneska na jeden gól přihrál a druhý dal, stal se spolu se Zifčákem ústřední postavou utkání a tak by to mělo být. Důležité zápasy by zkrátka měli rozhodovat zkušení hráči," ocenil svého svěřence Lošťák.

FOTO: Nové Sady i přes problémy porazily Rýmařov. Fanoušci jim poděkovali pyrem

V posledních minutách pak sice hosté svou hru očividně zlepšili, míč za záda Davida Kopřivy ale nedostali ani jednou. Šternberk tak po třízápasovém čekání konečně zvítězil a s deseti body se posunul na sedmou příčku tabulky.

„V minulých zápasech jsme sice nepropadli, ale nedali jsme góly. A ty byly dnes rozhodující. Divize je holt o proměňování šancí. Naopak jsem rád, že dnes jsme soupeře pustili jen do jedné, kterou jsme přečkali. Vítězství je to zasloužené," uzavřel Ivo Lošťák.

Mnohem hůř je na tom však nyní kostelecký nováček. Od výhry 4:1 nad Rýmařovem v prvním kole totiž prohrál šestkrát v řadě s celkovou bilancí skóre 4:17 a v tabulce je za ním už jen Nový Jičín, který ještě nedokázal získat ani bod.

„Domácí v první půli drželi míč, byli lepší a zaslouženě šli do vedení. My jsme naopak byli velice bojácní. Ani nevím proč. Nikdo hráče do ničeho nenutí a když se spadne, tak se spadne. Mohou se v této soutěži jenom posouvat vpřed. V kabině jsme si řekli, že musíme více útočit a ohrožovat bránu. Pak jsme ale přišli na hřiště a zase jsme zalezli," lomil rukama jejich kouč Lubomír Keluc.

Léčba novým trenérem nezafungovala. Prostějov nezvládl přestřelku

„Až druhý gól kluky trochu nabudil a posledních dvacet minut jsme byli herně lepší. Nedali jsme ale asi tisíciprocentní šanci, když jsme netrefili z malého vápna prázdnou bránu. Za těch posledních dvacet minut chci hráče pochválit. Pokud na ně navážeme, nebojím se, že bychom i nadále zůstávali na třech bodech," dodal ještě na úplný konec.

Oba celky v příštím kole změří síly z týmy z Přerovska. Šternberk vyrazí na půdu dvanáctých Všechovic a Kostelec na Hané na svém domácím trávníku vyzve třináctou přerovskou Viktorku.

FK Šternberk - FC Kostelec na Hané 2:0 (1:0)

Branky: 42. Zifčák, 55. Hustý.

Rozhodčí: Páral - Pavlica, Smýkal. ŽK: Hustý, Kuba (oba ŠTE). Diváci: 120.

Šternberk: Kopřiva - Knebl (68. Blechta), Kuba, Drmola, Zifčák (75. Dittrich), Zvědělík (75. Vašička), Vítek, Dvořák (88. Pavela), Hustý, Kuba, Smrček. Trenér: Ivo Lošťák.

Kostelec na Hané: Hradečný - Lužný (70. Chytil), Zbožínek, Pavlíček, Fajstl, Konečný (75. Grulich), Ondroušek, Los, Škrabal, Klimeš, Preisler. Trenér: Lubomír Keluc.