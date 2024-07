„Kluci takovéto zápasy proti lepšímu soupeři jednoznačně potřebují, protože taková zkušenost je nenahraditelná. Věděli jsme, že Slovácko bude mladý běhavý tým s dobrou kontrolou balonu, což se i potvrdilo. V prvním poločase jsme s ním ale odehráli vyrovnanou partii," popisoval průběh hry tento 46letý bývalý reprezentant a odchovanec olomoucké Holice.

Chvíli po změně stran se dokázali jeho svěřenci vymanit ze soupeřova tlaku, který byl sice nepříjemný, avšak bez adekvátního zakončení, zaútočili a svou střelou po zemi se prosadil František Zvědělík. Postupem času ale tlak borců z Uherského Hradiště čím dál tím více stoupal a kvůli dvěma přesným zásahům ukazovala světelná tabule chvíli před koncem skóre 1:2. To tam nakonec zůstalo až do závěrečného hvizdu.

„Máme za sebou sice zatím jen dva tréninky, kluci to ale zvládli parádně a já jim za tento výkon musím poděkovat. Ve druhém poločase jsem ale sáhl ke střídání těch zkušených hráčů, kteří drželi ten střed a hra se nám úplně rozpadla. Museli jsme tedy zalézt dozadu a to prostě až do konce vydržet nejde. Mohlo to nakonec skončit i víc. I tak ale všichni hráli na hranici svých možností, "smekl Marek Heinz před svými svěřenci v závěru svého hodnocení.

Celkově ještě šternberské hráče čekají další čtyři přípravné zápasy. K tomu prvnímu z nich se postaví už ve středu 17. července, když znovu v Mladějovicích změří síly s olomouckou Sigmou v kategorii do 18 let.

FK Šternberk - 1. FC Slovácko B 1:2 (0:0)

Branka Šternberku: Zvědělík.