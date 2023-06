/FOTOGALERIE/ Protrápená sezona 2022/2023 v divizi E skončila pro fotbalisty HFK Olomouc více než šťastně. V posledním kole totiž uhráli remízu se svými favorizovanými městskými rivaly z Nových Sadů a navíc zvládli bitvu na dálku o další setrvání ve čtvrté nejvyšší soutěži. V divizi D totiž poslední Bystřice nad Pernštejnem prohrála poslední kolo se Žďárem nad Sázavou vysoko 1:6 a vybrala si tak zaslouženě onoho pověstného černého Petra ona.

Je konec. Olomoucké derby skončilo remízou a v Holici si mohou oddechnout | Video: Deník/David Kubatík

Zápas začal tak, jak asi v souboji těchto dvou soupeřů čekal málokdo. Už ve čtvrté minutě se totiž ujali vedení domácí hráči, když po přihrávce Novotného propálil Kofroně střelou na zadní tyč Tomáš Svrčina. Od té doby se pak černo-žlutí na hřišti spíše hledali a jejich pokusy o vytvoření šancí postrádaly přesnost.

„Věděli jsme, jakou mají Nové Sady kvalitu do kombinace, a tak jsme hráli ze zabezpečené obrany a snažili se chodit do rychlých brejků. A to se docela dařilo," hodnotil zápas vedoucí domácího týmu Petr Večeř.

Postupem času se ale sadaři začali dostávat do šancí víc a víc a ve 30. minutě srovnal po úniku obraně a obstřelení vyběhnuvšího Nakládala Denis Faris Kubušek. Další góly pak už do konce první půle nepadly.

„Je to derby. Hned na začátku jsme dostali hloupý gól a vybrali jsme si špatný den do ofenzivy. Holt nás závěr sezony zastihl ve stavu, který nám tři body přinést nemohl. Byli jsme nepřesní, roztržití a vůbec jsme nehráli to svoje. Prvních dvacet minut vůbec a potom už soupeř po zbytek zápasu bránil a zdržoval," načal své hodnocení i novosadský trenér Rostislav Sobek.

„I tak mu ale upřímně gratuluji k záchraně. Nám asi sezona v hlavách skončila bohužel o týden dříve. Chtěl bych také říci, že jsem dnes chtěl prostřídat co nejvíce hráčů, takže jsem stáhl i ty, kteří na vystřídání tak úplně nebyli," dodal.

Po změně stran se pak už 163 diváků na tribunách další přesné trefy také nedočkalo. Několikrát tomu ale bylo blízko. Za hosty nastřelil tyč Kucharčuk a za domácí pak břevno Svrčina. Je ale fakt, že domácí už druhou pětačtyřicetiminutovku mohli hrát naprosto bez nervů, jelikož poločasový výsledek ve Žďáru nad Sázavou, kde hrál jejich přímý konkurent v boji o sestup z Bystřice nad Pernštejnem, byl 4:0 pro domácí.

„Nemyslím si, že by měl soupeř více šancí než my. Byly tam další příležitosti Svrčiny a Novotného, z toho jedno břevno. Za mě to byl solidní výkon. Poté, co jsme viděli poločasový výsledek ze Žďáru, jsme se trochu uklidnili. Rozhodně jsme si to ale stále chtěli uhrát i sami," popisoval Večeř.

V konečné tabulce tak skončily Nové Sady se 47 body zase po roce čtvrté, s pětibodovou ztrátou na Šternberk a tříbodovým polštářem na béčko brněnské Zbrojovky. Holice pak skončila poslední s pouhými patnácti body a obrovskou osmibodovou ztrátou na předposlední Přerov.

„Zachránili jsme se jen díky rozšíření divize a já odmítám, aby se to v příští sezoně opakovalo. Bavíme se tedy s hráči, kteří by nás eventuálně mohli posílit a my mohli hrát důstojnější roli než letos," uzavřel Petr Večeř.

1. HFK Olomouc - FK Nové Sady 1:1 (1:1)

Branky: 4. Svrčina - 30. Kubušek.

Rozhodčí: Habermann - Vejtasa, Jílková. ŽK: Černík, Novotný, Kachlík - Přikryl, Fládr, Kucharčuk. Diváci: 163.

HFK Olomouc: Nakládal - Kadlec, Vejvoda, Černík, Novotný (53. Zeman), Svrčina (85. Kotůlek), Doseděl, Pavelka, Nemeth, Červenka (58. FIlípek), Kachlík. Trenér: Josef Pučálka.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl, Popelka, Krátký (62. Dvorský), Fládr, Kubušek (70. Ždánský), Kucharčuk, Rus, Opatřil (62. Nguyen), Sobek (70. Drábek), Němeček. Trenér: Rostislav Sobek.