„Snaha a nasazení nechybělo, ale v prvním poločase jsme hráli pouze po vápno a byť na tréninku tyto situace zkoušíme, tak jsme to dnes řešili špatně. I když jsme v zápase měli samozřejmě i dobré věci, tak ta nadstavba chyběla a možná bude ještě chvíli trvat, než z toho vytěžíme víc," postesknul si po konci zápasu novosadský lodivod Josef Mucha.

A přesně takový fotbal, jaký kouč domácích popsal, produkovaly po naprostou většinu střetnutí obě strany. Šancí tedy příchozí diváci viděli opravdu hodně málo a u těch vyložených se dokonce nedá mluvit ani o jedné. Navíc to, že jde o derby, bylo spíše vidět jen na znacích na dresech obou týmů. Muziku přitvrdil snad jen pět minut před koncem domácí kapitán Aleš Rus a po právu za to uviděl žlutou kartu.

Konečný výsledek tedy zněl 0:0, což znamená, že oba olomoucké celky po dvou odehraných kolech ještě neskórovaly. Holickým tedy zůstává jejich skóre z prvního kola 0:2 a Novosadským zase 0:4. Oba soupeři pak mají v tabulce nově po bodu.

„Začátek soutěže se nám vůbec nepovedl, ale je to právě tím, jak řešíme tu předfinální a finální fázi. Jdeme do šance tři na dva a vyřešíme to tak, že ani nezakončíme. Někdy dokonce skončíme někde ve stranách. Hráči jsou ale mladí, budou se to postupně učit a i nadále na sobě pracovat a ono se to zlepší," zůstává Josef Mucha stále na optimistické vlně.

A velice podobně pak zápas viděl i kouč Holice Petr Večeř. „Byl to takový náš klasický zápas proti Sadům z poslední doby. Hodně boje, hodně ztrát na obou stranách a zasloužená remíza. Šance na obou stranách skoro nebyly a na jakýkoli gól toho oběma celkům chybělo hodně. Vyhrát jsme samozřejmě chtěli, ale nešlo to," okomentoval jej.

Novosadští fotbalisté čeká v příštím kole další derby, když je jejich kroky zavedou do nedalekého Šternberku, který od této sezony vede z lavičky bývalý reprezentant Marek Heinz. Holický klub pak na svém vlastním hřišti přivítá Skaštice.

FK Nové Sady - 1. HFK Olomouc 0:0

Rozhodčí: Godfryd - Sklář, Ondráček. ŽK: Němeček, Petráš, Nguyen, Rus, Pytlíček - Pavelka, Stoklasa. Diváci: 380.

Nové Sady: Kofroň - Kirschbaum, Ambrož (89. Dokoupil), Němeček, Petráš (75. Raška), Nguyen (66. Macháň), Foldyna (46. Pytlíček), Fládr, Rus, Šmíd, Andreev. Trenér: Josef Mucha.

HFK Olomouc: Šarman - Purzitidis, Frantík, Vejvoda, Novotný, Svrčina, Pavelka, Pícha (66. Tylich), Skopal (84. Černík), Stoklasa, Zeman. Trenér: Petr Večeř.