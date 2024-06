Druhé střetnutí okresních rivalů ze Šternberka a olomouckých Nových Sadů v divizi E skončilo naprosto stejným výsledkem, jako to první, a to 1:2. Tentokrát ale hráli doma Šternberští, a tak se ze tří bodů radovali svěřenci Rostislava Sobka. Pro ně je tento triumf ještě o to sladší, že se jim podařilo naplno bodovat poprvé od 13. dubna, kdy si tři body odnesli po domácí přestřelce s Bzencem.

divize E: Šternberk - Nové Sady (1.6.2024) | Foto: Deník/David Kubatík

„Už jsme se asi dostali do nějakého rekordu v počtu chybějících hráčů. Na lavičce jsme měli jen tři na střídání plus gólmana. Mohla za to i červená karta pro Machálka z minulého zápasu. Pokoušeli jsme se pak osvobodit Přikryla, ale neuspěli jsme. Do toho pak Němeček celý týden proležel v horečkách a přišel až na zápas," popisoval novosadský kouč Rostislav Sobek stav, ve kterém se vyskytoval jeho manšaft ještě před utkáním.

„Díky tomu jsme se ale semkli a podali hodně zodpovědný, obětavý a taktický výkon. A to je fajn zjištění, že i hráči širšího kádru dovedou být konkurenceschopní," dodal.

Hosté z olomouckého sídliště se do vedení dostali hned v první minutě, když se přesnou střelou ke Kopřivově tyči prezentoval zkušený Zdeněk Fládr. Ještě do poločasové přestávky však už bylo srovnáno, když menší chyby v obraně Olomoučanů využil ke svému již čtrnáctému gólu nejlepší šternberský střelec Petr Zifčák.

Po přestávce však časem novosadská převaha rostla a v 79. minutě byla po faulu domácího gólmana korunovaná penaltou. K té se postavil Filip Ždánský a proměnil. V posledních jedenácti minutách základní hrací doby a dalších třech nastavených si černo-žlutí své těsné vedení uhájili a po dlouhých šesti zápasech, ve kterých získali pouhé tři body, dokázali konečně zvítězit.

V tabulce jsou tak stále osmí s 36 body na kontě a čtyřbodovým polštářem na devátý Rýmařov, který má však zápas k dobru. Šternberk je pak s 41 body sedmý s bodovou ztrátou na šestý Slavičín.

„Jsme všichni rádi, že jsme po tak dlouhé době bodovali naplno a upevnili si osmé místo. Hlavně jsem ale rád za kluky. Za to, jakým způsobem k tomu přistoupili a jak si za tou výhrou šli už od samotného začátku. Výsledek je důležitý i pro jejich psychiku. Naším cílem je teď do konce soutěže udělat alespoň 40 bodů, ať si vytvoříme alespoň nějaké sebevědomí před příštím ročníkem," uzavřel Rostislav Sobek.

Mnohem hůře se však zápas hodnotil domácímu kouči Ivo Lošťákovi, který vůbec neskrýval své značné rozladění. „Byl to asi nejhorší zápas, ve kterém jsem Šternberk vedl. Kluci neplnili to, co jsme si řekli v šatně, na hřišti chyběly emoce a bojovnost a celkově to bylo z naší strany spíše odchozené. Měli jsme v podstatě jen jednu šanci, kterou jsme proměnili. Soupeř vyhrál zaslouženě. Vůbec se mi to nelíbilo a to jsem dal hráčům i najevo. Po zápase jsem jim ani noc moc říkat nechtěl, vyhodnotíme si to až v úterý na tréninku," řekl jenom.

Jeho hráče čeká v posledních dvou kolech přímý souboj o šestou pozici na půdě Slavičína a domácí souboj s aktuálně čtrnáctými Skašticemi. To Nové Sady v už v sobotu přivítají již jistě sestupující Přerov a o týden později si užijí městské derby na stadionu v Holici.

FK Šternberk - FK Nové Sady 1:2 (1:1)

Branky: 28. Zifčák - 1. Fládr, 79. Ždánský (pen).

Rozhodčí: Vychodil - Pavlica, Petrásek. ŽK: Kopřiva, Knebl, Drmola, Hustý, Sedláček - Kofroň, Raška. Diváci: 165.

Šternberk: Kopřiva - Knebl, Drmola, Zifčák, Vašička, Zvědělík (73. Sitta), Vítek, Hustý, Sedláček, Smrček, Komárek (82. Kuba). Trenér: Ivo Lošťák.

Nové Sady: Kofroň - Dokoupil, Pírek (64. Hanus), Nguyen (90. Zdeněk), Raška, Fládr, Rus, Foukal (74. Pytlíček), Sobek, Ždánský, Němeček. Trenér: Rostislav Sobek.