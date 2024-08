Jen týden poté, co fotbalisté Nových Sadů absolvovali bezbrankové městské derby s Holicí, šli svěřenci kouče Josefa Muchy do dalšího. Tentokrát se v rámci 3. kola 4. ligy E (dříve divize E) vydali do nedalekého Šternberku. A ač až do 89. minuty drželi remízu 1:1, nakonec po velice šťastné brance Patrika Hustého odjeli bez bodu. Šternberští vedení bývalým reprezentantem Markem Heinzem si tak po zrušeném zápase prvního kola a těsné prohře v Kozlovicích připsali první tři body. I tak měl ale jejich nový lodivod ke spokojenosti daleko.

„Bylo to utrápené. Jsem zklamán tím, jak jsme do utkání vstoupili. Takhle to prostě nejde. První půle byla snad nejhorší, co jsem u Šternberku viděl i včetně minulé sezony. A musím i říct, že na nás soupeř nastoupil velice dobře a kdyby to o přestávce bylo 0:2, nedalo by se ničemu divit," říkal po zápase Heinz.

I tak se ale jeho svěřenci v této pětačtyřicetiminutovce ujali vedení, když se 23. minutě trefil ze standardky přesně k tyči 22letý obránce Martin Vašička. Do šaten se však šlo za stavu vyrovnaného, když ve 43. minutě využil toho, že si domácí hráči lehkovážně přihrávali u své šestnáctky, Adam Andreev. „Vykouzlili jsme tam takovou parádu, jakou jsem snad ještě neviděl," okomentoval šternberský kouč tuto situaci.

Po změně stran to pak dlouho vypadalo, že si oba celky odnesou ze hřiště bod. To se ale nestalo. Nejdříve totiž v 88. minutě uviděl červenou kartu za druhou žlutou Ondřej Petráš a o chvíli později doletěl do sítě několikrát tečovaný míč po skrumáži v novosadské šestnáctce. Své těsné vedení už pak domácí udrželi.

„Do druhého poločasu jsme už vstoupili o něco lépe, zapomněli jsme ale na zadní vrátka a Sady tam měly další dvě velké šance. A v závěru jsme se při tom gólu vyloženě ukopli. Ten gól byl opravdu hodně šťastný. Body to jsou ale dost důležité, protože jak můžeme vidět, soutěž nebude ani trochu jednoduchá," uzavřel svou řeč Marek Heinz.

Ještě o něco hůř se pak utkání hodnotilo Josefu Muchovi, jehož tým si z prvních tří zápasů připsal pouhý bod a celkové skóre 1:6. „Byl to dobrý zápas a myslím si, že hlavně v prvním poločase jsme na šance vyhráli. Několikrát jsme se úspěšně pomocí dlouhých míčů dostali za soupeřovu obranu, bohužel ale nemáme tu kvalitu na to, abychom to dokázali zakončit. Většinou to soupeř ještě předtím stihl odkopnout. Bohužel to příliš neoživili ani střídající hráči," lomil rukama.

V příštím kole se šternberští fotbalisté vydají do Skaštic, Nové Sady zase na domácím hřišti vyzvou Hranice.

FK Šternberk - FK Nové Sady 2:1 (1:1)

Branky: 23. Vašička, 89. Hustý - 43. Andreev.

Rozhodčí: Čampišová - Habermann, Burgr. ŽK: Drmola, Hustý, Sedláček - Rus, Ambrož, Šebora. ČK: 88. Petráš (NSA). Diváci: 325.

Šternberk: Kopřiva - Knebl, Řezník (46. Sitta), Drmola, Repček (65. John), Vašička, Vítek, Hustý, Sedláček (90+3. Komárek), D. Kuba, Smrček. Trenér: Marek Heinz.

Nové Sady: Pařízek - Kirschbaum, Dokoupil (46. Šebora, 90+1. Krátký), Petráš, Fládr, Rus, Šmíd (67. Nguyen), Raška, Andreev, Němeček, Ambrož (67. Macháň). Trenér: Josef Mucha.