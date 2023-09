Holice válí dál. Po výhře na trávníku Všechovic dokázala doma pokořit dalšího náročného soupeře, tentokrát z Baťova. Tuhou bitvu rozhodl ještě v prvním poločase 22letý Vojtěch Novotný nádherným gólem přímo z rohu. HFK je díky tomu navzdory mnohým očekáváním stále v širší špičce tabulky divize E.

Vítězný holický pokřik po zdolání Baťova | Video: Deník/David Kubatík

„Bylo to dneska ubojované. Samozřejmě jsme věděli, že Baťov má i přes některé letní odchody stále svou kvalitu. Opticky to možná vypadalo, že soupeř má častěji míč, my jsme ale do toho šli s tím, že chceme dobře bránit, chodit do brejků a pomoci si standardkami. A to nám klaplo," hodnotil zápas spokojený holický kouč Petr Večeř.

V prvním poločase si příchozí diváci příliš fotbalové krásy neužili. Zápas byl sice bojovný, šancí na obou stranách však moc nepřicházelo a většina soubojů se odehrávala kdesi uprostřed hřiště. Jednou z mála, či možná dokonce jedinou výjimkou se pak stala 35. minuta. Vojtěchu Novotnému se totiž podařilo míč z rohového kopu zakroutit takovým způsobem, že s přispěním břevna dosáhl vedoucího gólu.

„Co se týče toho rohu, tak to byla nacvičená věc, která vyšla naprosto parádně," pochvaloval si holický lodivod.

V závěru první půle domácí před vyrovnáním uchránil několika dobrými zákroky gólman Šarman.

Druhá půle pak navázala na tu předchozí. Na hostech sice šlo vidět, že by rádi s nepříznivým výsledkem něco udělali, dobře fungující obrana HFK jim toho ale příliš nepovolila. A tak celkově na jedné ani druhé straně příliš šancí nepřišlo, což Hanákům zase tak vadit nemuselo. Závěr pak okořenila červená karta pro hostujícího Vítka Zapletala.

Svůj těsný náskok Holičtí udrželi až do konce a připsali si už své čtvrté vítězství z celkového počtu šesti zápasů. V tabulce díky tomu obývají čtvrté místo s pouhým tříbodovým deficitem na prozatím suverénní Kozlovice.

„Dvanáct bodů je super. Počítal s tím asi málokdo. Jsme za to velice rádi. Pomalu se blíží půlka sezony a každého bodu navíc je potřeba. My jdeme stále zápas od zápasu a když to bude naskakovat i dál, budeme jenom rádi," pokračoval šéf holické lavičky.

Už tuto neděli se jeho svěřenci představí na hřišti silného Holešova, který má v tuto chvíli o tři body méně. Varováním pro černo-bílé by ale mohlo být, že během pěti zápasů dokázal nastřílet šestnáct branek. „Víme, že Holešov má obrovskou sílu směrem dopředu, ale věřím, že mu budeme schopni konkurovat a odvézt si z jeho hřiště i nějaký ten bod," uzavřel Petr Večeř.

1. HFK Olomouc - SK Baťov 1:0 (1:0)

Branka: 35. Novotný.

Rozhodčí: Votava - Labaš, Pospíšil. ŽK: Purzitidis, Svrčina, Pavelka, Zeman - Buchta, Sotolář, Lendler, Bršlica, Kašík, Tkáč. ČK: 90. Zapletal. Diváci: 112.

HFK Olomouc: Šarman - Purzitidis, Kadlec, Vejvoda, Novotný (58. Černík), Svrčina, Lang (58. Filípek), Pavelka, Skočovský, Stoppen (90. Nemeth), Zeman (86. Kachlík). Trenér: Petr Večeř.

Baťov: Medek - Buchta (68. Chytil), P. Bršlica, Zapletal, Skyba (84. Klíma), Sotolář, Pafka (78. Hink), Lendler, A. Bršlica, Kašík, Tkáč. Trenér: Jindřich Lehokoživ.