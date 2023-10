V rámci dvanáctého kola divize E zajížděli fotbalisté Nových Sadů na půdu prvního Strání, které mělo do té doby bilanci deseti výher a jedné prohry. Bylo tedy jasné, že tady Hanáky nečeká nic jednoduchého. Tato predikce se však rozplynula už v desáté minutě, kdy černo-žlutí najednou vedli už o tři branky. A o tento gólový rozdíl nakonec i vyhráli, když konečné skóre nese podobu 1:4.

„Už v týdnu jsme si kladli na srdce, že budeme hrát bez tlaku. Přece jenom jsme od Vsetína neprohráli. A když pod tlakem nejsme, hrajeme obyčejně dobře. Rozhodli jsme se tedy, že si ten zápas pojedeme užít. Jsem také strašně rád, že jsme díky pana Kalči mohli nedělní sraz začít obědem v hospodě na hřišti a utužit tak týmový duch," pochvaloval si novsoadský kouč Rostislav Sobek.

A jeho tým začal utkání více než skvěle. Už ve druhé minutě totiž otevřel skóre Zdeněk Fládr, v sedmé zvýšil náskok Hanáků Martin Ambrož a v desáté minutě zvýšil už na 3:0 Anh Tuan Nguyen. Ve 30. minutě jim pak dodal další porci jistoty svou druhou trefou v utkání Fládr.

„Řekli jsme si, že budeme hrát na brejky, ale nějakým způsobem jsme po deseti minutách vedli 3:0 a do poločasu 4:0. Tím jsme soupeře zaskočili a našim klukům to naopak prospělo," popisoval novosadský lodivod.

Ve druhém poločase pak už byli lepší domácí lídři tabulky. I díky dobrému výkonu gólmana Kofroně se ale dokázali prosadit pouze jednou, a to až v 84. minutě. O jejich čestný úspěch se postaral Tomáš Dekleva.

„Soupeř má doma holt kvalitu. Zápas tak pro nás začal být zavazující. Nechtěli jsme totiž takový náskok ztratit. Za to, že se to nestalo, můžeme poděkovat i super excelentnímu top výkonu Kofroně v bráně. Soupeř si vytvořil obrovské množství dobrých šancí. Gól jsme pak sice dostali, ale zbývalo už jen pár minut do konce," smeknul Sobek před jedním ze svých klíčových svěřenců.

Sadařům nijak zvlášť neublížila ani poměrně přísná červená karta, kterou v 71. minutě po druhé žluté uviděl Filip Přikry. „Ta byla dost přísná. Soupeř dohrál našeho brankáře natvrdo a Filip jenom sudímu řekl, ať mu dá za to žlutou, že byla jasná. A ten se nerozpakoval a rovnou našeho hráče vyhodil. Jinak ale musím říct, že se rozhodčí snažili utkání vést v rozumné rovině," popsal trenér sadařů tento poměrně nepříjemný moment.

Po druhé výhře v řadě a celkově třetí z posledních čtyř zápasů se tak novosadští fotbalisté dostali v tabulce před svého městského rivala z Holice a aktuálně figurují na šestém místě. „Jsme spokojeni. Přibyly nám velmi důležité tři body, se kterými se až tak nepočítalo. I díky nim jsme teď ve větším klidu," libuje si Rostislav Sobek před okresním derby se Šternberkem, který je aktuálně pátý s dvaceti body, což je jen o dva více.

„Se Šternberkem se známe a vždycky to byly pěkné zápasy. Většinou pro nás sice nedopadly dobře, ale právě proto jim máme co vracet. Pro region Olomoucka to bude určitě zajímavý zápas. Po všech stránkách se na to tedy moc těšíme," uzavřel Rostislav Sobek.

FC Strání - FK Nové Sady 1:4 (0:4)

Branky: 84. Dekleva - 2. a 30. Fládr, 7. Ambrož, 10. Nguyen. Rozhodčí: Labaš – Grečmal, Matulík. ŽK: Michalec, Hruboš, Řihák - Pančochář, Sobek. ČK: 71. Přikryl (NSA). Diváci: 262.

Strání: Čubík - Jahoda (90. Havlík), Michalec (64. Bartošek), Miklovič, Nomilner (81. Macháčik), Hruboš (81. Čaňo), Řihák, Švrček (46. Holík), Dekleva, Kičin, Silnica. Trenér: Martin Onda.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl, Popelka, Nguyen (69. Dokoupil), Fládr, Pančochář (90. Sobek), Machálek, Šebora (55. Krátký), Ždánský, Němeček, Ambrož (55. Marčík). Trenér: Rostislav Sobek.